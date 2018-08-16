В Приангарье изготовлено свыше 3,7 миллиона бюллетеней для голосования на выборах ЗС

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области 17 августа приняла бюллетени для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания региона третьего созыва, отпечатанные в типографии «Репроцентр А1».

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в присутствии членов рабочей группы (в нее входят члены облизбиркома и работники аппарата комиссии) были уничтожены пластины, с которых осуществлялась печать бюллетеней, а также бракованные образцы избирательной документации. Всего было изготовлено 3 миллиона 768 тысяч 400 бюллетеней, из них 1 миллион 884 тысячи 200 экземпляров для голосования по областному округу и столько же – по одномандатным округам.

В целом для голосования на этих выборах отпечатали 60 видов избирательных бюллетеней, с учетом использования в Иркутске и Ангарске КОИБ (комплексов обработки избирательных бюллетеней).

По актам бюллетени были переданы ФГУП «Главный центр специальной связи». Спецсвязь доставит избирательную документацию в территории до 31 августа.