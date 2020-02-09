В Приангарье с рабочей поездкой находится полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба полпреда, Сергей Меняйло проведет рабочую встречу с вриои губернатора региона Игорем Кобзевым и председателем Законодательного собрания области Сергеем Соколом. Планируется рассмотреть актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы.

Напомним, 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне полномочный представитель главы государства и врио губернатора Иркутской области вручат юбилейные медали ветеранам и труженикам тыла.

Также под руководством Сергея Меняйло состоится совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области, в обсуждении примут участие руководители глав пострадавших территорий.

Полномочный представитель также оценит ход подготовки к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Соревнования в группе B пройдут с 29 февраля по 5 марта на стадионах Иркутска и Шелехова. Победители определятся в состязаниях в группе А с 29 марта по 5 апреля в Иркутске.

Помимо этого полпред примет участие в работе общего собрания членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, проведет ряд рабочих встреч.