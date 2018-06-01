В Приангарье завершилось предварительное голосование в рамках праймериз «Единой России»

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершилось предварительное голосование для определения кандидатов от «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона этой осенью. В 20:00 3 июня в регионе закрылись счетные участки.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», всего на территории региона было открыто 350 счетных участков. В Иркутской области в предварительном голосовании участвовали 166 человек. Это действующие депутаты, представители образования, здравоохранения, промышленности, общественники и молодежь.

По итогам предварительного голосования определятся представители от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты кандидатами на выборы в Законодательное собрание Иркутской области.

Напомним, партия «Единая Россия» является первой парламентской политической партией, которая предложила гражданам участвовать в предварительном голосовании, чтобы определить кандидатов на выборы в соответствии с принципами конкурентности, открытости и легитимности.