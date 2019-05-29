В связи с «техническими» коррупционными нарушениями депутату думы Иркутска Григорию Резникову вынесли замечание

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая вынесла замечание в качестве альтернативного дисциплинарного взыскания депутату Григорию Резникову, которого губернатор Иркутской области Сергей Левченко требовал лишить депутатских полномочий из-за недостоверного декларирования сведений о доходах и имуществе за 2017 год. На заседании руководитель аппарата думы Максим Абрамов сообщил, что только через суд, состоявшийся 7 мая, удалось истребовать у губернатора документы, подтверждающие заявленные нарушения и являющиеся основанием для лишения мандата. Представитель Григория Резникова на заседании думы дал разъяснения по всем пунктам предъявленных претензий. В частности, он сообщил, что по двум пунктам доходов, заявленных депутатом в справке, не подтверждены данными УФНС. Однако все документы по сделкам, на основании которых заявлены пункты доходов, представлены и проверены, отсутствие сведений о них в налоговой инспекции оказалось необъяснимым. По одной земельной сделке ее сумма оказалась занижена на 180 тысяч рублей. Представитель депутата заявила, что изначально при подготовке документов по продаже земельного участка в них была указана меньшая сумма. Затем было заключено допсоглашение с иной суммой. Но при заполнении справки про второй документ просто нечаянно «забыли». Еще одна претензия касалась четырех банковских счетов, не указанных в справке. Однако, как заверил представитель депутата, деньги есть лишь на одном из них. При этом все счета чисто технические, созданные при оформлении карт этого банка, и Григорий Резников про них также просто «забыл». Претензию, что в справке о доходах не было указано, что депутат является учредителем благотворительного фонда Григория Резникова, представитель народного избранника назвала безосновательной, так как благотворительный фонд не приносит дохода и не влечет за собой финансовых или имущественных обязательств. Также не упомянуто в справке было одно из ООО, учредителем которого Григорий Резников является. Его представитель пояснила, что фирма была создана только в том самом 2017 году, поэтому про него тоже просто забыли «по техническим причинам». Также депутату вменялось недостоверное указание места своего проживания. Основанием для таких выводов губернатора стало то, что Григорий Резников не получил письмо, отправленное ему на указанный адрес. Его представитель заявил, что это довольно слабое обоснование для подобных выводов, не говоря о том, что в справке заявитель обязан указывать только место регистрации, а не фактического места проживания. В результате в качестве реальных нарушений представитель депутата признал только три – расхождения в стоимости проданного участка, учреждение ООО и «забытые» счета. При этом неоднократно подчеркнув, что все нарушения были исключительно «технического характера». Депутатам было предложено при столь «незначительных нарушениях» и с учетом того, что ранее к Григорию Резникову претензий не было, не принимать радикальных мер, которые требует губернатор. Народные избранники вспомнили о норме федерального закона, который, помимо лишения мандата за такие нарушения, допускает «иные формы дисциплинарного взыскания». Правда, никакой конкретики в отношении них в законодательстве нет, в других нормативах они не упоминаются. В думе сочли это основанием для того, чтобы принимать решения самим относительно таких мер. В результате принято решение применить к Григорию Резникову меру дисциплинарного взыскания в виде замечания. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: григорий резников

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