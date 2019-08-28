В Тайшетском районе мэра и трех глав поселений оштрафовали за нарушения законодательства при паводке

Тайшетский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал мэра Тайшетского района Александра Величко и глав еще трех муниципальных образований виновными в невыполнении требований норм и правил по оповещению населения об угрозе ЧС. Каждому из них назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, речь идет о главах Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований Тайшетского района. Административные правонарушения выявила межрайонная прокуратура в начале июля этого года.

– Кроме того, в настоящее время главами указанных трех муниципальных образований рассмотрены представления об устранении нарушений закона, ранее внесенные межрайонным прокурором, требования прокурора удовлетворены, – пояснили в региональном ведомстве.