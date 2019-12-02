В Тулун 2 декабря приехал полпред президента в СФО Сергей Меняйло

Тулун, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 2 декабря находится с рабочей поездкой в Тулуне.

Как сообщает пресс-служба полпреда, он посетит ряд объектов инфраструктуры и социальной сферы, пострадавших в ходе разрушительного паводкового наводнения летом этого года. Кроме этого, Сергей Меняйло осмотрит площадки под строительство индивидуальных и многоквартирных домов и школы на 1275 мест.

В микрорайоне Угольщиков до конца ноября должны были быть возведены три дома и закрыты тепловые контуры. В микрорайоне «Березовая Роща» до конца декабря 2019 года должно быть построено 25 домов. По информации правительства Иркутской области пока возведено только пять демонстрационных домов.

Для строительства школы определен земельный участок, на котором строители приступили к подготовительным работам. В соответствии с утвержденным графиком срок завершения строительства объекта – декабрь 2020 года.

По итогам посещения объектов полномочный представитель проведет совещание с членами правительства Иркутской области.