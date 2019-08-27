В Тулуне и районе продолжают готовиться к выборам

Тулунский район, Тулун, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Тулунском районе, пострадавшим от наводнения, продолжается подготовка к выборам, назначенным на единый день голосования 8 сентября. О ходе работ на координационном совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло доложил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 26 августа.

По его словам, в Тулуне определены здания, куда перенесены помещения для голосования четырех участковых комиссий (УИК). Территориальный избирком и УИК ведут работу по информированию, где избиратели смогут проголосовать. Разработаны специальные информплакаты, которые размещены в учреждениях образования, культуры, соцзащиты, органах местного самоуправления, общественном транспорте, пунктах долговременного размещения. На плакатах представлены основные сведения о предстоящих 8 сентября выборах мэра и депутатов думы Тулуна. Идет информирование через сайт комиссии, СМИ, группы в мессенджерах и социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в Тулунском районе, также пострадавшем от затопления, 8 сентября пройдут выборы главы Октябрьского МО. Помещение участковой комиссии, которая занимается организацией этих выборов, не было затоплено. Подготовка к голосованию идет в штатном режиме.