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26.12.2018

В Усть-Илимске суд решает, правомочна ли городская дума отправить мэра в отставку

Усть-Илимск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске суд приостановил решение думы города, уже во второй раз признавшей деятельность мэра Вакиля Тулубаева неудовлетворительной.

Напомним, в связи с этим представительный орган намеревался рассмотреть вопрос о снятии Вакиля Тулубаева с поста.

Как сообщает пресс-служба думы, мэр и администрация города обратились в Усть-Илимский городской суд с иском, в котором просили признать незаконным решение городской думы «Об отчете мэра Усть-Илимска о результатах деятельности за 2017 год», а также применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия данного решения. Сейчас судом вынесено определение, согласно которому действие решения представительного органа приостановлено до рассмотрения административного иска по существу.

Дума в свою очередь, руководствуясь нормами действующего законодательства, направила в суд заявление об отмене мер предварительной защиты, которое должно быть рассмотрено в пятидневный срок.

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