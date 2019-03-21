В Усть-Илимске завершается агитационный период на выборах мэра

Усть-Илимск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Досрочные выборы мэра Усть-Илимска пройдут 24 марта. На пост претендуют Сергей Зацепин от «Единой России», Ирина Кондратьева от «Справедливой России», Екатерина Сазонова от «Городов России», Анна Щекина от ЛДПР.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, организацией голосования занимаются 40 участковых комиссий.

Сегодня, 22 марта – последний день, когда кандидаты могут агитировать. 23 марта – «день тишины», 24 марта в восемь утра откроются избирательные участки, где можно будет проголосовать до 20 часов.