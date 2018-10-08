В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре – кадровые перестановки

СФО, Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Кадровые перестановки в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре – от должности освобожден глава ведомства. Кроме того, назначен Осетровский транспортный прокурор.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, президент России Владимир Путин 8 октября освободил государственного советника юстиции второго класса Анатолия Мерзлякова от должности Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Кто займет его пост, пока не сообщается.

Кроме того, руководителя обрела Осетровская транспортная прокуратура. На эту должность, пустовавшую с прошлого года, назначен младший советник юстиции Александр Бонеев, ранее работавший заместителем Бурятского транспортного прокурора ВСТП. Исполнявший до этого обязанности Осетровского транспортного прокурора Руслан Раджабов стал его заместителем, сообщили Телеинформу в пресс-службе ведомства.