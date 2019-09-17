В Заксобрании Иркутской области разбираются, почему закон о бесплатном питании для школьников с ОВЗ заработал не везде

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Закон о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должен работать в каждой территории и быть обеспечен финансированием. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на совещании по вопросам обеспечения школьников питанием.

Поводом для собрания послужили многочисленные обращения от представителей муниципальных образований и родителей с жалобами на то, что дети с ОВЗ до сих пор не везде питаются в школах бесплатно, несмотря на то, что закон вступил в силу с 1 сентября.

– Депутаты принимают законы не для галочки, каждый закон должен работать на сто процентов. Тем более такой важный и актуальный, касающийся детей. Этого сегодня ждут родители и педагоги. Сейчас нам нужно понять, почему закон не заработал с 1 сентября, чья это недоработка, – подчеркнул Сергей Сокол.

Он добавил, что также по инициативе депутатов сейчас ведётся работа над законопроектом о бесплатном питании для детей-инвалидов, который будет рассмотрен на сентябрьской сессии Законодательного собрания.

Участие в совещании приняли вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, заместитель председателя комитета Ольга Безродных, члены комитета Лариса Егорова и Тимур Сагдеев, директора школ, депутаты дум муниципальных образований, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и министерства образования региона.

Как сообщила Ирина Синцова, в Иркутской области 14,4 тысяч детей с ограниченными возможностями, почти семь тысяч из которых из малообеспеченных семей и получают питание, предусмотренное для детей из данной категории семей. Согласно мониторингу, проведенному депутатами в своих избирательных округах, только один муниципалитет – город Усть-Илимск кормит детей с ОВЗ за счет средств местного бюджета.

– Есть вся информация о принятых и готовящихся к принятию законах. Родители знают о возможностях, в них предусмотренных, школа полностью готова к их реализации, но финансирование до муниципального образования не доведено, – отметила директор школы №6 в Ангарске Инна Морозова.

Как сообщила заместитель министра образования Татьяна Николашкина, проект соответствующего постановления сейчас находится в завершающей стадии согласования и в ближайшее время будет подписан. После этого средства областного бюджета будут доведены до муниципальных образований.

В ходе совещания депутаты Лариса Егорова и Ольга Безродный обратили внимание и на тему обеспечения бесплатным питанием всех школьников из пострадавших в результате наводнения территорий. Напомним, с такой инициативой летом 2019 года выступили депутаты фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, депутатской группы «Гражданская платформа», однако законопроект был отклонен на сессии большинством голосов.

Как было отмечено, законопроект касался более 33 тысяч детей, а принятый затем указ губернатора – только 5,7 тысяч детей из пострадавших семей. При этом, как подчеркивают парламентарии, средства на реализацию законопроекта были – профицит областного бюджета в июле превышал 13 млрд рублей. Депутаты продолжат работать в данном направлении и вести мониторинг организации поддержки семей в муниципалитетах, попавших в зону затопления.

– Мы будем постоянно уделять самое пристальное внимание организации качественного питания школьников. Так как тема объемная, то начнем с двух основных моментов – перспективы бесплатного питания учеников начальной школы и модернизации школьных столовых, – рассказал Сергей Сокол о планах и дальнейшей работе депутатского корпуса. – Мы с депутатами много ездим по области, обязательно бываем в школах и видим, в каком плачевном состоянии находятся пищеблоки и сами школы. Наша общая задача – выработать стратегию, план действий и приступить к его реализации.