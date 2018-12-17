В Заксобрании создали депутатскую группу «Ангарск»

Ангарск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заксобрании Иркутской области зарегистрировали депутатскую группу «Ангарск». Об этом 18 декабря на сессии ЗС сообщил председатель регпарламента Сергей Сокол.

В группу вошли Александр Белов, Сергей Бренюк, Иван Крывовязый, Андрей Левченко, Евгений Сарсенбаев, Дмитрий Тютрин, Светлана Шевченко. Возглавил группу Сергей Бренюк.

Он рассказал, что депутатская группа создана по территориальному признаку и в её задачи входит включение Ангарска во все государственные программы Иркутской области с соответствующей бюджетной обеспеченностью. Кроме того, парламентарии намерены более плотно работать с думой Ангарска и проводить согласованные приёмы граждан для более эффективной защиты прав жителей и избирателей.

Сергей Бренюк подчеркнул, что деятельность депутатской группы не будет носить сепаратистский характер, наоборот, парламентарии группы планируют прилагать все усилия для развития Иркутской области.