В Зиминском районе только восемь из 26 кандидатов зарегистрировали избирательные фонды на «предвыборку»

Зиминский район, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на 13 марта, на муниципальных выборах в Зиминском районе, которые пройдут 14 апреля, только восемь из 26 зарегистрированных кандидатов создали избирательные фонды для финансирования предвыборных кампаний, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Как отметила председатель Зиминской районной ТИК Ирина Матвеенко, в основном тратят деньги на выборы кандидаты, претендующие на должность главы муниципалитета. Напомним, 14 апреля в Зиминском районе будут выбирать глав Батаминского и Масляногорского МО, а также депутатов думы Масляногорского МО.