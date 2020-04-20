В ЗС Приангарья внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.

Автором проекта закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «О выборах губернатора Иркутской области» выступил депутат Евгений Сарсенбаев. Напомним, по существующему законодательству в выборах главы региона могут участвовать только кандидаты от партий и других объединений.

Документом предлагается установить, что кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории Иркутской области. Количество представляемых подписей может превышать эту норму не более чем на 10 процентов. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата количества подписей. Кроме того, законопроектом устанавливается порядок сбора подписей, порядок заверения подписных листов, а также порядок проверки достоверности данных, содержащихся в них. Напомним, выборы губернатора в Иркутской области должны состояться 13 сентября.