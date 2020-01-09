Вадим Семенов – о главных итогах 2019 года для Иркутской области

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О самых важных вехах прошедшего года – мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов.

– Конечно, случившееся наводнение очень негативно повлияло на ситуацию в регионе, – говорит он. – У нас в Иркутской области постоянно что-то происходит, мы все время живем в режиме чрезвычайной ситуации. То есть вместо того, чтобы спокойно, взвешенно, продуманно, конструктивно двигаться вперед, развивать свою очень красивую и богатую область, мы постоянно кидаемся из крайности в крайность из-за того, что все время что-то случается. Конечно, наводнение – большая трагедия для людей, которых очень жалко. Но печально другое – то, что мы ни с пожарами, ни с наводнениями сами справиться не можем. Вынужден приезжать президент, принимать какие-то управленческие решения – это должно нас заставить серьезно задуматься: как нам жить дальше, так, чтобы не было ЧС, не было громких политических отставок. Это, наверное, главный вывод 2019 года – нам важно научиться жить нормально, без ЧС, без срывов, чтобы люди чувствовали себя комфортно, спокойно, думали о жизни, воспитании детей.

Вадим Семенов также отметил, что громкие скандалы вокруг Сергея Шеверды, компании «Звезда» – дело правоохранительных органов, и давать оценку им должен суд. «Все это противно, грязно и мерзко», отметил он.

– Не имею привычки кидать вслед уходящему камень, – заявил глава АМО, комментируя отставку губернатора. – Наверное, не было более непримиримого противника действующего губернатора Сергея Георгиевича Левченко, чем я. Но сейчас я о нем ничего плохого говорить не буду. Причина его ухода, на мой взгляд, очевидна – неэффективное управление. Это человек, который говорил одно, а по факту – обманул избирателей.

Он также рассказал о своих ожиданиях от нового руководства региона.

– От Игоря Ивановича я, в первую очередь, ожидаю, что в конце концов в области все успокоится, прекратится война всех со всеми, бесконечные политические дрязги, оскорбления, поиск всевозможного дерьма., – заявил глава Черемхово. – Такое ощущение, что чем в области хуже, тем власть имущим от этого лучше. Очень хотелось бы, чтобы все успокоились и занялись работой. Надеюсь, что Кобзев, помимо того, что он генерал МЧС и поставлен президентом для решения проблем, связанных с ликвидацией последствий наводнения, как человек взвешенный и мудрый добьется того, что у нас наступит стабилизация на всех участках, фронтах, сегментах нашей жизни, и мы будем спокойно работать, делать то, что положено.

Прошедшим муниципальным выборам Вадим Семенов дал очень краткую оценку:

– Я хочу, чтобы больше таких выборов в Иркутской области не было никогда. Хочу, чтобы выборы были открытыми, чтобы у населения была нормальная возможность выбрать того, кого они считают достойным представлять их территории.

Также он прокомментировал принятие закона о сити-менеджере для областного центра:

– Самым правильным изменением были бы прямые выборы мэра Иркутска. Когда такое произойдет – это будет лучший вариант. Муниципия – это самоуправляющаяся община. Как она может быть самоуправляющейся, если даже не может выбрать себе руководителя? Это моя точка зрения не как мэра или главы АМО, а как гражданина России.