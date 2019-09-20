Вакантный мандат в Заксобрании Иркутской области передали Анатолию Аблову

Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Облизбирком передал депутату думы Иркутска шестого созыва Анатолию Аблову мандат парламентария Иркутской области Геннадия Осодоева, избранного мэром Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Решение было принято на заседании облизбиркома. Место депутата перешло Анатолию Аблову как следующему по списку в региональной группе №22 партии «Единая Россия».

Напомним, выборы мэра Эхирит-Булагатского района проходили в единый день голосования 8 сентября. Геннадий Осодоев участвовал в них как самовыдвиженец. Ранее сам Геннадий Осодоев получил мандат по списку от Александра Якубовского, который избрался в Госдуму.

В думе Иркутска Анатолий Аблов представлял интересы избирательного округа №24. В состав седьмого созыва он не баллотировался.