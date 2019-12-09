Верховный суд РФ признал незаконным приказ КСП Иркутской области

Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Верховный суд Российской Федерации признал незаконным приказ председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области «Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-счетной платы Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Как сообщает пресс-служба губернатора, на основании незаконного приказа должностные лица Контрольно-счетной палаты Иркутской области несколько лет составляли протоколы об административных правонарушениях, являющиеся основанием для привлечения физических и юридических лиц (в том числе государственных и муниципальных органов) к административной ответственности, взыскания штрафов с них.

Еще в марте 2019 года Счетная палата Российской Федерации указывала Контрольно-счетной палате Иркутской области на противоречие приказа действующему законодательству, однако Контрольно-счетная палата Иркутской области не устранила это нарушение.

На судебное заседание по делу об оспаривании приказа представители Контрольно-счетной палаты Иркутской области не явились.