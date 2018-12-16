|Политика
|17.12.2018
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Выборы мэра Черемховского района депутаты назначили на 3 марта
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Черемховский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Черемховского района утвердила дату выборов мэра муниципалитета. Как и предполагалось, их проведут 3 марта 2019 года, сообщает пресс-служба районной администрации.
Решение о дате досрочных выборов принято единогласно.
Напомним, выборы назначены, поскольку бывший мэр Виктор Побойкин в сентябре 2018 года избрался в Заксобрание Иркутской области.
Сейчас исполняющим обязанности главы Черемховского района назначен заммэра Сергей Луценко. По Уставу Черемховского района, выборы мэра должны пройти в течение полугода.
Напомним, Виктор Побойкин баллотировался от «Единой России» по округу №15 (Черемхово и Черемховский район). В Заксобрании он возглавил комитет по госстроительству, а также вошёл в состав комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.
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