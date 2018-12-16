Выборы мэра Черемховского района депутаты назначили на 3 марта

Черемховский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Черемховского района утвердила дату выборов мэра муниципалитета. Как и предполагалось, их проведут 3 марта 2019 года, сообщает пресс-служба районной администрации.

Решение о дате досрочных выборов принято единогласно.

Напомним, выборы назначены, поскольку бывший мэр Виктор Побойкин в сентябре 2018 года избрался в Заксобрание Иркутской области.

Сейчас исполняющим обязанности главы Черемховского района назначен заммэра Сергей Луценко. По Уставу Черемховского района, выборы мэра должны пройти в течение полугода.

Напомним, Виктор Побойкин баллотировался от «Единой России» по округу №15 (Черемхово и Черемховский район). В Заксобрании он возглавил комитет по госстроительству, а также вошёл в состав комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.