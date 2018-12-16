ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Политика
17.12.2018

Выборы мэра Черемховского района депутаты назначили на 3 марта

Черемховский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Черемховского района утвердила дату выборов мэра муниципалитета. Как и предполагалось, их проведут 3 марта 2019 года, сообщает пресс-служба районной администрации.

Решение о дате досрочных выборов принято единогласно.

Напомним, выборы назначены, поскольку бывший мэр Виктор Побойкин в сентябре 2018 года избрался в Заксобрание Иркутской области.

Сейчас исполняющим обязанности главы Черемховского района назначен заммэра Сергей Луценко. По Уставу Черемховского района, выборы мэра должны пройти в течение полугода.

Напомним, Виктор Побойкин баллотировался от «Единой России» по округу №15 (Черемхово и Черемховский район). В Заксобрании он возглавил комитет по госстроительству, а также вошёл в состав комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске