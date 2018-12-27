Выборы в Молодёжный парламент Иркутской области проведут в 2019 году

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Выборы в Молодёжный парламент Иркутской области должны начаться в январе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Организационные вопросы обсудили участники инициативной группы по выборам в Молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской области, встреча которых состоялась под председательством вице-спикера областного парламента, члена Наблюдательного совета Молодежного парламента Александра Ведерникова.

Участие в ней приняли депутат Заксобрания, член Наблюдательного совета Артём Лобков и участники креативной группы, в числе которых члены Молодежного парламента предыдущего созыва, представители молодежных общественных организаций и совещательных органов при думах муниципальных образований.

На заседании группы был разработан проект положения о порядке проведения выборов кандидатов в депутаты Молодежного парламента при Законодательном собрании области. Выборы проводятся Наблюдательным советом Молодежного парламента, который возглавляет предатель ЗС Сергей Сокол. Из числа делегированных представителей молодежных парламентов, созданных при представительных органах муниципальных образований Иркутской области, в состав Молодежного парламента избирается 19 депутатов.

Ещё 19 человек избирается на конкурсной основе. Кандидаты должны будут представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить свою активную общественную работу. Кроме того, молодым людям необходимо подготовить творческое эссе, которое должно содержать предвыборную программу кандидата, в том числе инновационные идеи, которые кандидат хотел бы претворить в жизнь.

Александр Ведерников отметил, что отбор кандидатов сложная и ответственная процедура.

– Молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы, имеет реальную возможность влиять на состояние дел в регионе. Это работающая структура, через которую все молодое поколение области может выразить свою позицию на государственном уровне, – подчеркнул вице-спикер.