|Политика
|10.09.2018
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Виктор Кондрашов обошел Андрея Лабыгина на выборах в Заксобрание Иркутской области
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Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов (КПРФ), по предварительным данным, побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области по одномандатному округу №5 (Иркутск). За него отдано 2728 голосов.
У заместителя председателя Законодательного собрания Иркутской области Андрея Лабыгина («Единая Россия») – 2296 голосов.
Ведущий специалист отдела социальной политики и культуры в администрации Ушаковского муниципального образования Татьяна Шмыкова (ЛДПР) получила 674 голоса.
У Павла Матвеева («Справедливая Россия»), специалиста по межнациональным вопросам, профилактике экстремизма и терроризма в ИРНИТУ - 667 голосов.
Директор в Иркутской областной коллегии адвокатов "Щит" Данила Зотт («Гражданская Платформа») – с предпоследним результатом в 266 голосов.
У пенсионера Виктора Кондрашова («Родина») – 261 голос.
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