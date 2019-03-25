Виталий Барышников с 20 марта назначен заместителем мэра Иркутска

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников с 20 марта назначен заместителем мэра-председателем комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, Виталий Барышников исполнял обязанности заместителя мэра с октября 2018 года, сменив на этом посту Татьяну Эдельман. Чиновница уволилась из администрации по собственному желанию.

СПРАВКА:

Виталий Барышников работает в администрации Иркутска с октября 2015 года, ранее он занимал должность министра культуры Иркутской области.