Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке в районах, пострадавших от паводка.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в ходе визита сегодня они посетят социальные объекты Тайшетского и Нижнеудинского районов. В частности, побывают в детском саду в селе Бирюса, на водозаборах в Нижнеудинске, осмотрят берегоукрепление на реке Уда. На 27 декабря также запланированы прием граждан по личным вопросам, поездка в Шумскую среднюю общеобразовательную школу.

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