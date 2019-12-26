|Политика
|27.12.2019
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Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка
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Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке в районах, пострадавших от паводка.
Как сообщает пресс-служба губернатора, в ходе визита сегодня они посетят социальные объекты Тайшетского и Нижнеудинского районов. В частности, побывают в детском саду в селе Бирюса, на водозаборах в Нижнеудинске, осмотрят берегоукрепление на реке Уда. На 27 декабря также запланированы прием граждан по личным вопросам, поездка в Шумскую среднюю общеобразовательную школу.