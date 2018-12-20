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20.12.2018

Владимир Путин обещал помочь больному нейробластомой трехлетнему мальчику из Черемхово

Москва, 20.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Президент России Владимир Путин пообещал помочь перевезти в Москву на лечение больного нейробластомой трехлетнего Владислава Ш. из Черемхово Иркутской области. Об этом глава государства заявил 20 декабря на своей традиционной декабрьской большой пресс-конференции, отвечая на просьбу о помощи журналиста из Владивостока.

Страшный диагноз - нейробластома забрюшинного пространства (4 стадия), метастазы в легких - ребенку поставили в 2017 году.

- Мы обязательно поможем мальчику, - заявил глава государства.

По словам журналиста, сейчас на лечение ребенка собирают средства. Как следует из группы в благотворительного фонда «Счастливые дети» в «ВКонтакте», отец ребенка погиб в страшной автокатастрофе 20 января 2018 года.

- Сумма на лечение, что выставила клиника из Барселоны, для нас неподъемная - 193 002 евро. Состояние моего ребеночка с каждым днем ухудшается . Как ответила Барселона - это единственный способ спасти Владика. Они нам предложили иммунотерапию плюс химию, лучевая терапия. Нам без вас не справиться. Мы очень надеемся на вашу помощь, - пишет мать ребенка.

До 25 января необходимо собрать более 14,5 миллионов рублей. На данный момент сбор средств закрыт, как следует из группы.

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