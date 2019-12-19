Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень

Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.

– Лесных пожаров было в этом году много. В том числе это касается таких мест, которые тушить достаточно сложно. В одну сторону на самолете только 600 с лишним километров, понимаете, что это такое? У нас территория такая. А дым идет оттуда очень даже. Если роза ветров такая, что она тащит это к крупным городам, с этим трудно что-либо поделать. Как правило, все эти пожары носят рукотворный характер, это – результат деятельности «черных лесорубов» либо даже и не черных, но людей, которые считают, что нужно избавляться от отходов своего производства. Ну, и в быту люди часто занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми, чтобы не допускать ничего подобного. Нужно совершенствовать систему лесоохраны. Мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается, прежде всего, авиационной лесоохраны. Это касается контроля и касается лесоустроительных работ. Эти функции будут возвращены на федеральный уровень, – уверил Владимир Путин.

Также президент отметил, что Россия занимает третье место по плотности лесов на один квадратный гектар. Опережают нас только Канада и США.

– Это не значит, что мы такие молодцы, это значит, что проблема все равно существует, просто она характерна для многих стран мира, для нас в том числе. В прошлом году в декабре последние пожары были закончены, прекращены, а в феврале уже начались в других местах. У нас нон-стоп это идет, к сожалению. И это проблема. Она связана, в том числе, с изменением климата, – добавил Владимир Путин.

Напомним, за 2016-2018 годы ущерб от лесных пожаров в Иркутской области превысил 16 млн рублей. В 2019 году ущерб стал и вовсе катастрофическим. Возгорания не тушили, объясняя это тем, что очаги удалены от населенных пунктов и экономических объектов, но люди в десятках поселков, а также в северных городах задыхались от дыма. Бороться с пожарами начали только после того, как на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Генеральный прокурор России Юрий Чайка в конце сентября на совещании по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования заявил, что причиной масштабного роста площадей лесных пожаров этим летом в Сибири стала чиновничья волокита.

Напомним также, что с инициативой о передаче полномочий по тушению лесных пожаров с регионального на федеральный уровень в сентябре этого года выступил депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов, внеся соответствующий законопроект.

Позже стало известно, что Байкальская природная территория выступит пилотной площадкой для отработки проекта «Передача полномочий по тушению лесных пожаров центральной базе Авиалесоохраны».

На заседании Совета по правам человека при президенте РФ один из его членов, журналист и общественный деятель Иван Засурский доложил Владимиру Путину, что причиной учащения лесных пожаров в Иркутской области в 2019 году могла стать активность членов Совета.