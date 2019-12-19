Владимир Путин заявил, что партийная принадлежность Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке

Москва, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он ответил на вопрос журналиста телеканала «Красная линия». Корреспондент в прямом эфире озвучила, что журналисты канала находятся в Тулуне с августа и они видят совсем не то, что транслируют в негативном ключе федеральные СМИ. – Да и цифры итогов работы Сергея Левченко говорят сами за себя. Это единственный губернатор, который смог за три года увеличить бюджет в два раза, увеличить темпы социального строительства в шесть раз, темпы развития экономики региона – это 6%, темпы выше мировых. Что касается ликвидации последствий наводнения, даже ваш полпред Сергей Меняйло высоко оценили темпы. Сейчас 98% пострадавших получили жилье либо жилищные сертификаты, в центре временного размещения находится всего лишь 46 человек и почти у всех у них на руках сертификаты на жилье. Вопрос такой: почему приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело действительно только в Тулуне или есть еще моменты? – спросила Владимира Путина журналистка телеканала «Красная линия». Президент ответил на этот вопрос так: – Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это к делу никакого отношения не имеет. У нас губернаторами работают, выиграли выборы представители КПРФ в некоторых других регионах и представители некоторых других партий. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал. Вы сейчас назвали некоторые цифры, у меня есть другие. Они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Я не могу сказать, что губернатор [Сергей] Левченко совсем плохо работал. Но ситуация, которая там сложилась, она слишком сложна, чтобы работать не спеша. Там уже выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать такие отставки, смотрел на то, что происходит. Вы сейчас сказали, что почти все обеспечены жильем. Ну, где же обеспечены? Зима началась. Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из тезисов: «Пришлите нам сюда других людей». И то я не спешил, я смотрел, что и как там развивается. Проблем много. Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Он, конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался. Но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению. Человек, которого мы сейчас выбрали, замминистра по ЧС, он с этой задачей справится. Тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги, – заявил Владимир Путин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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