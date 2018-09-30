|Политика
|01.10.2018
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Внеочередная сессия ЗС Приангарья запланирована на 2 октября
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Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области запланирована на завтра, 2 октября.
Как сообщили Телеинформу в пресс-службе областного парламента, повестка заседания еще уточняется и будет известна в течение дня. Третья внеочередная сессия ЗС начнется в 10.00.
Напомним, неделю назад, 24 сентября, также планировалось провести внеочередную сессию областного парламента, однако затем ее отменили.
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