Внеочередная сессия ЗС Приангарья запланирована на 2 октября

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области запланирована на завтра, 2 октября.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе областного парламента, повестка заседания еще уточняется и будет известна в течение дня. Третья внеочередная сессия ЗС начнется в 10.00.

Напомним, неделю назад, 24 сентября, также планировалось провести внеочередную сессию областного парламента, однако затем ее отменили.