Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря. Объявление об этом размещено на официальном сайте думы.

Планируется, что на внеочередном заседании рассмотрят проект городского бюджета на 2020 год. Заседание намечено на 14:00. Перед этим назначено внеочередное заседание постоянной комиссии думы по экономической политике и бюджету. Оно начнется в 12:00.

Как ранее сообщал Телеинформ, 9 декабря в администрацию Иркутска поступили депутатские поправки в главный финансовый документ города. Народные избранники предложили перераспределить 600 миллионов внутри проекта, урезав финансирование нескольким муниципальным предприятиям и сократив расходы на освещение деятельности администрации в СМИ.

На своей пресс-конференции спикер думы Дмитрий Ружников заявил, что депутаты готовы будут рассмотреть вопросы финансирования тех направлений, которые «пострадали» от поправок. К этим строкам расходов предлагается вернуться в марте 2020 года.

Представляя поправки, спикер выразил надежду, что бюджет будет принят на внеочередном заседании.

Между тем, как сообщалось ранее, непринятие бюджета города грозит целым «букетом» негативных последствий. В частности, возникнут перебои в нормальном функционировании бюджетной сферы и городского хозяйства – в связи с тем, что лимиты бюджетных средств будут доводиться в размере 1/12 части от предыдущего года. Соответственно, не будет возможности проводить закупочные процедуры.

Кроме того, у администрации не будет возможности заключить соглашение с правительством Иркутской области для получения межбюджетных трансферов, а также не будет возможности для получения средств федеральных программ (для проведения благоустройства парков и скверов, ремонта дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства школ и детских садов). А это порядка 4 миллиардов рублей.

В мэрии напоминают, что договоры для нормального функционирования муниципальных учреждений необходимо заключать до наступления 2020 года, однако это невозможно, пока бюджет не принят. Соответственно, в работе учреждений в январе начнутся проблемы с оплатой коммунальных услуг, охраны и прочее. В том числе, не будет возможности выделения средств на охрану в образовательных учреждениях, питание в школах и детских садах.