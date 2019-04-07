Внеочередную сессию ЗС Иркутской области по требованию коммунистов проведут 10 апреля

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередную сессию Заксобрания Иркутской области, которую требовала провести фракция КПРФ, назначили на 10 часов 10 апреля – перед оглашением послания губернатора региона Сергея Левченко. Об этом сообщается в «Электронном парламенте».

В повестке, как и предполагалось, четыре вопроса.

Так, члены фракции КПРФ в регпарламенте Антон Романов и Сергей Бренюк предлагают отменить процедуру досрочного голосования. Авторы инициативы считают, что досрочное голосование характеризуется целым рядом недостатков, являющихся прямым фоном для организации массовых злоупотреблений и нарушений избира­тельного законодательства.

Другая группа депутатов, большинство из которых – коммунисты, внесла законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» . Он направлен на совершенствование проведения досрочного голосования на муниципальных выборах в Иркутской области. Документ предусматривает проведение досрочного голосования в городских округах те же десять дней до дня голосования, но только в территориальных или окружных избирательных комиссиях. В УИКах, если законопроект примут, досрочное голосование проводить не будут. Документ также предполагает, что в муниципальных районах, городских, сельских поселениях избиратели смогут отдать свой голос досрочно в помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального образования за 10-4 дня до дня голосования или участковой избирательной комиссии не ранее чем за три дня до дня голосования.

Депутаты Андрей Андреев от КПРФ и Дмитрий Тютрин от ЛДПР предлагают изменить порядок назначения мэра Иркутска. Напомним, сейчас градоначальник избирается из числа депутатов думы областного центра. Авторы законодательной инициативы считают, что дума должна назначать мэра из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Между тем, напомним, ранее губернатор Иркутской области и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко намеревался вернуть прямые выборы мэра Иркутска, которые отменили в 2015 году. В октябре 2018 года он внёс соответствующий законопроект, который, впрочем, так и не был рассмотрен. Этот вопрос стоит первым на повестке.

Напомним, в 11 часов в музыкальном театре имени Загурского Сергей Левченко обратится с ежегодным посланием к Законодательному собранию Приангарья.