ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Политика
08.04.2019

Внеочередную сессию ЗС Иркутской области по требованию коммунистов проведут 10 апреля

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередную сессию Заксобрания Иркутской области, которую требовала провести фракция КПРФ, назначили на 10 часов 10 апреля – перед оглашением послания губернатора региона Сергея Левченко. Об этом сообщается в «Электронном парламенте».

В повестке, как и предполагалось, четыре вопроса.

Так, члены фракции КПРФ в регпарламенте Антон Романов и Сергей Бренюк предлагают отменить процедуру досрочного голосования. Авторы инициативы считают, что досрочное голосование характеризуется целым рядом недостатков, являющихся прямым фоном для организации массовых злоупотреблений и нарушений избира­тельного законодательства.

Другая группа депутатов, большинство из которых – коммунисты, внесла законопроект «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области». Он направлен на совершенствование проведения досрочного голосования на муниципальных выборах в Иркутской области. Документ предусматривает проведение досрочного голосования в городских округах те же десять дней до дня голосования, но только в территориальных или окружных избирательных комиссиях. В УИКах, если законопроект примут, досрочное голосование проводить не будут. Документ также предполагает, что в муниципальных районах, городских, сельских поселениях избиратели смогут отдать свой голос досрочно в помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального образования за 10-4 дня до дня голосования или участковой избирательной комиссии не ранее чем за три дня до дня голосования.

Депутаты Андрей Андреев от КПРФ и Дмитрий Тютрин от ЛДПР предлагают изменить порядок назначения мэра Иркутска. Напомним, сейчас градоначальник избирается из числа депутатов думы областного центра. Авторы законодательной инициативы считают, что дума должна назначать мэра из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Между тем, напомним, ранее губернатор Иркутской области и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко намеревался вернуть прямые выборы мэра Иркутска, которые отменили в 2015 году. В октябре 2018 года он внёс соответствующий законопроект, который, впрочем, так и не был рассмотрен. Этот вопрос стоит первым на повестке.

Напомним, в 11 часов в музыкальном театре имени Загурского Сергей Левченко обратится с ежегодным посланием к Законодательному собранию Приангарья.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Внеочередную сессию ЗС Иркутской области по требованию коммунистов проведут 10 апреля08.04.2019
-10-
Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередную сессию Заксобрания Иркутской области, которую требовала провести фракция КПРФ, назначили на 10 часов 10 апреля – перед оглашением послания губернатора региона Сергея Левченко. Об этом сообщается в «Электронном парламенте».
Депутат думы Иркутска Алексей Распутин подал документы для участия в праймериз «Единой России»05.04.2019
2019-04-05-09-25-38
Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Участником предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатом в депутаты думы Иркутска по одномандатному избирательному округу №22 зарегистрирован действующий депутат гордумы, член президиума регионального политсовета ЕР Алексей Распутин.
В Иркутском районе увеличилось количество избирательных участков05.04.2019
2019-04-05-08-58-32
Иркутский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе увеличилось количество избирательных участков – с 80 до 84.
Евгений Стекачев первым из действующих депутатов думы Иркутска заявился на праймериз «Единой России»05.04.2019
2019-04-05-08-57-58
Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Иркутска шестого созыва, член регионального политсовета «Единой России» Евгений Стекачев подал документы для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты гордумы.
В Приангарье зарегистрировано 15 кандидатов на участие в праймериз «Единой России»05.04.2019
Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пятнадцать кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Приангарье» было зарегистрировано на заседании оргкомитета 4 апреля.
Председателем Общественного совета при Заксобрании Иркутской области избран Алексей Соболь04.04.2019
Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Общественного совета при Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва избран Алексей Соболь. Такое решение было принято единогласно на первом заседании обновленной организации. Кроме того, был избран секретарь и утвержден план работы на 2019 год. В мероприятии приняли участие спикер и депутаты Законодательного собрания, сообщает пресс-служба регпарламента.
Анна Щёкина вступит в должность мэра Усть-Илимска 11 апреля04.04.2019
Усть-Илимск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Усть-Илимска Анны Щёкиной состоится 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Участники партпроекта «Единой России» «Новая жизнь» посетили исправительные колонии Иркутска и района04.04.2019
Иркутский район, Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Исправительные колонии №16 и 6 в Иркутске и районе 4 апреля посетили координатор регионального проекта «Новая жизнь» зампредседателя региональной контрольной комиссии ИРО «Единой России» Александр Кишко и председатель общественного совета партпроекта, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.
Андрей Турчак предлагает упростить декларирование для работающих на непостоянной основе сельских депутатов04.04.2019
Москва, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 4 апреля внес в Государственную думу два законопроекта. Один из них упрощает порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений, а второй вводит альтернативные меры ответственности муниципальных депутатов за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях.
Мэр Ангарска – о своей возможной отставке и претензиях губернатора04.04.2019
2019-04-04-05-02-07
Ангарск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Ангарска Сергей Петров на пресс-конференции 3 апреля официально прокомментировал обвинение губернатора региона в свой адрес, сообщает ТК «Актис». В частности, он заявил, что не будет оспаривать решение гордумы об его отставке, если таковое будет принято.
Фракция КПРФ требует внеочередной сессии Заксобрания Иркутской области04.04.2019
2019-04-04-04-46-17
Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Фракция КПРФ направила запрос руководству Законодательного собрания Иркутской области о проведении внеочередной сессии парламента в апреле. Запрос был направлен 2 апреля, его должны рассмотреть в течение 10 дней, сообщили Телеинформу во фракции.
Правительство Иркутской области прокомментировало заявление мэра Ангарска03.04.2019
Ангарск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Иркутской области прокомментировало заявление мэра Ангарска Сергея Петрова относительно допущенных им нарушений коррупционного законодательства РФ в рамках его пресс-конференции, сообщает пресс-служба губернатора.
Год Евгения Стекачёва: как изменилась работа думы Иркутска при новом председателе03.04.2019
2019-04-03-09-13-12
Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска уже год работает при новом председателе. В 2018 году 29 марта этот пост занял Евгений Стекачёв. На пресс-конференции 3 апреля он рассказал, какие перемены произошли за год в работе представительного органа городской власти.
Михаил Щапов: «При переносе неналоговых платежей в НК не должна увеличиться нагрузка на граждан»03.04.2019
Москва, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект Минфина РФ о кодификации неналоговых платежей, который предлагает включение в Налоговый кодекс пяти новых глав – об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе – был опубликован 2 апреля. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов прокомментировал эту инициативу.
Боханский суд рассмотрит уголовное дело по факту фальсификации итогов выборов в Тихоновке03.04.2019
Боханский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханский районный суд направлено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования на выборах главы муниципального образования «Тихоновка» Боханского района, прошедших 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области предлагают вернуть в бюллетени для голосования графу «против всех»03.04.2019
2019-04-03-05-25-27
Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают вернуть в бюллетени для голосования графу «против всех», соответствующий законопроект был внесен в Законодательное собрание Иркутской области.
Сергей Сокол: членам «Единой России» нужен принципиально иной подход к планированию избирательного цикла02.04.2019
2019-04-02-09-51-55
Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске обсудили ситуацию в реготделении «Единой России» и подготовку партии к сентябрьским выборам.
Сергей Левченко обратится с посланием к Законодательному собранию Приангарья 10 апреля02.04.2019
-10-
Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратится с ежегодным посланием к Законодательному собранию Приангарья 10 апреля.
«Единая Россия» проведет в Челябинске 19 апреля экологический форум02.04.2019
Челябинск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый федеральный форум в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» пройдет 19 апреля в Челябинске.
«Единая Россия» предлагает включить малые города в проект по реконструкции сельских спортзалов02.04.2019
Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийный проект «Единой России» «Детский спорт» совместно с министерством просвещения РФ готовит инициативу по включению в программу реконструкции спортивных залов в сельских школах общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.
«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси01.04.2019
Москва, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко объявила о старте народного мониторинга наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Кадровый проект «ПолитСтартап» презентовали студентам Иркутского аграрного университета01.04.2019
Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентам Иркутского аграрного университета презентовали кадровый проект «ПолитСтартап». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Ещё один кандидат в думу Иркутска зарегистрировался на праймериз «Единой России»01.04.2019
2019-04-01-04-25-34
Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в думу Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
В ЕР требуют сохранить укороченную рабочую неделю для жительниц сельской местности30.03.2019
Москва, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Андрей Фоменко назначен руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области28.03.2019
2019-03-28-09-45-42
Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжением губернатора Приангарья с 28 марта Андрей Фоменко назначен руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Дума Иркутска отметила 25-летний юбилей28.03.2019
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев 28 марта поздравил думу Иркутска с юбилеем, а также отметил слаженное взаимодействие органа городского самоуправления с губернатором и правительством региона на всем протяжении 25-летней новейшей истории.
Андрей Чернышев выслушал обращения жителей Приангарья в ходе личного приема28.03.2019
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Андрей Чернышев провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Дума Иркутска отсрочила отставку депутатов Анатолия Аблова и Александра Панько28.03.2019
2019-03-28-05-51-58
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска отложила рассмотрение вопросов, связанных с отставкой двух своих коллег Анатолия Аблова и Александра Панько. Депутатам не хватило документов, мотивирующих досрочное сложение полномочий. Об этом заявил руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов на заседании 28 марта.
Куратором Усть-Удинского района стал единоросс Магомед Курбайлов28.03.2019
Усть-Удинский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Усть-Удинского района Людмила Соколова обратилась к секретарю ИРО ВПП «Единая Россия», спикеру облпарламента Сергею Соколу и заместителю секретаря ИРО партии по работе с депутатами и депутатскими объединениями, вице-спикеру ЗС Кузьме Алдарову с просьбой назначить куратором Усть-Удинского района депутата от «Единой России».
Председателем Молодежного парламента при ЗС Иркутской области избран Иван Комельков28.03.2019
Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва избран педагог из Иркутска Иван Комельков. Такое решение молодые парламентарии приняли на первом заседании нового созыва.
Довыборы в думу Бодайбо проведут 8 сентября по двум округам28.03.2019
-8-
Бодайбо, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На очередном заседании думы Бодайбо 26 марта о досрочном прекращении своих полномочий заявила депутат Татьяна Ахтямова. Теперь в единый день голосования 8 сентября 2019 года должны пройти довыборы двух депутатов гордумы, сообщает пресс-служба облизбиркома.
«Единая Россия» будет добиваться компенсации уже нанесенного экологического ущерба от строительства завода на Байкале28.03.2019
Москва, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» будет добиваться, чтобы собственники завода по розливу воды из Байкала компенсировали ущерб, нанесенный экосистеме байкальской зоны. Об этом заявил координатор партпроекта ЕР «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя решение Кировского районного суда Иркутска о признании незаконным разрешения на строительство завода.
Дума и полиция Иркутска намерены сотрудничать более тесно27.03.2019
Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска и городская полиция планируют заключить рамочное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Такое предложение было озвучено на депутатских слушаниях 27 марта.
Анатолий Дубас станет заместителем новоизбранного мэра Усть-Илимска27.03.2019
2019-03-27-09-42-56
Усть-Илимск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области Анатолий Дубас станет заместителем новоизбранного мэра Усть-Илимска Анны Щекиной.
Сергей Сокол: «Во время приема граждан звучат важнейшие для области вопросы»27.03.2019
Иркутская область, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Возобновление работы парламентского семинара Россия и АТР, переселение из ветхого и аварийного жилья, варварская вырубка заповедных лесов стали предметом обращения жителей Приангарья к председателю Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу во время личного приема.
Читать все новости раздела «Политика»
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске