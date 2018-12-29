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30.12.2018

Восточно-Сибирским транспортным прокурором назначен Игорь Мельников, прокурором Иркутской области – Александр Воронин

Иркутская область, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции второго класса Игоря Мельникова на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора, а государственного советника юстиции третьего класса Александра Воронина – на должность прокурора Иркутской области на пятилетний срок.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Напомним, ранее Заксобрание региона согласовало кандидатуру Александра Воронина. Игорь Мельников занял пост Восточно-Сибирского транспортного прокурора, который подал в отставку.

СПРАВКА:

  • Игорь Мельников родился в 1960 году в Томске. В 1987 году окончил Томский государственный университет. Службу в органах прокуратуры начал в том же году. В разное время работал помощником прокурора Баяндаевского района, прокурором отдела прокуратуры Иркутской области, прокурором Саянска, Ангарска, первым заместителем прокурора Иркутской области. В последнее время Игорь Мельников занимал должность прокурора Иркутской области.
  • Александр Воронин родился в 1972 году в Шелехове. В 1994 году окончил Иркутский государственный университет. В 1993 году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры района, прокурором-криминалистом, заместителем прокурора города, заместителем прокурора Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, заместителем прокурора Иркутской области. В последнее время Александр Воронин занимал должность первого заместителя прокурора Иркутской области.

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