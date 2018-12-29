|Политика
|30.12.2018
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Восточно-Сибирским транспортным прокурором назначен Игорь Мельников, прокурором Иркутской области – Александр Воронин
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Иркутская область, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции второго класса Игоря Мельникова на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора, а государственного советника юстиции третьего класса Александра Воронина – на должность прокурора Иркутской области на пятилетний срок.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Напомним, ранее Заксобрание региона согласовало кандидатуру Александра Воронина. Игорь Мельников занял пост Восточно-Сибирского транспортного прокурора, который подал в отставку.
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