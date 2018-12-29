Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи медведя в Тулунском районе

Тулунский район, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства о животном мире, установив, что днем 5 января 2017 года неизвестные с использованием огнестрельного оружия и без разрешительных документов на охоту добыли медведя, а также иных диких животных.

Напомним, речь идет о видеоролике, попавшем в Сеть в начале осени этого года, на котором видно, как губернатор Приангарья Сергей Левченко стреляет в медведя, находящегося в берлоге.

– Таким образом, был нарушен приказ министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении правил охоты», которым устанавливается период охоты. Указанными действиями злоумышленники причинили ущерб на общую сумму более 90 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Иркутской области действия зафиксированных на видеозаписи граждан квалифицированы в соответствии с частью 2 статьи 258 УК РФ – незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб, сообщает пресс-служба полиции. Возбуждено уголовное дело.

– Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко, – добавляют в региональной прокуратуре.

Между тем, напомним, в осенний период сроки охоты на бурого медведя в Иркутской области ограничены рамками с 1 августа по 30 ноября. Весной добывать медведя можно и того меньше – только в апреле-мае. Период зимней спячки, когда проходит так называемая берложная охота, в эти сроки не попадает.