Время коалиций: эксперты оценивают результаты выборов в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Кампания по формированию нового состава Законодательного собрания Приангарья завершилась. Прошедшие 9 сентября выборы расставили все точки над «и». Кто-то облегченно вздохнул, кто-то до сих пор не может прийти в себя от результатов голосования. Однозначно, эти выборы были другими и стали историческим событием в политической (и не только) судьбе региона. Каким будет новый парламент, чего стоит ожидать от его пёстрого состава и о чём говорят результаты выборов? Над этим и многим другим рассуждают эксперты Телеинформа. Исход голосования – ещё один эксперимент для политической системы России, который позволит выяснить, как новая региональная двухпартийная система с коммунистическим большинством сможет встроиться в федеральную вертикаль власти. Такого мнения придерживается председатель «Клуба публичной политики» Павел Степанов. – Можно предположить, что результаты прошедшего единого дня голосования заставят Москву пересмотреть своё отношение к региональной политике. В нашей области мы наблюдаем удивительное с точки зрения политологической и политтехнологической практики явление: при низкой явке – а она почти такая же, как и на выборах 2013 года, – победу одержала оппозиционная партия, – отмечает собеседник агентства. Одним из возможных объяснений этого явления может быть тот факт, что для жителей Иркутской области КПРФ уже стала ассоциироваться с партией власти, а «Единая Россия» – с оппозицией. Если следовать этому тезису, то избирательные штабы обеих партий должны были обменяться избирательными стратегиями, что на практике было невозможно, говорит эксперт. Павел Степанов отметил, что не смогли сохранить свои посты и многие политические «тяжеловесы» от «Единой России»: Андрей Лабыгин, Геннадий Нестерович, Александр Дубровин, Георгий Любенков. Единороссы Руслан Ким, Алексей Тенигин, Александр Ханхалаев, Сергей Шарков и Александр Алексеев также проиграли своим оппонентам. Сенсационное третье место занимает сенатор Виталий Шуба, уступив соперникам от «Справедливой России» и ЛДПР. – Стоит ещё уделить внимание результатам по партийным спискам. Наш региональный парламент теперь пятипартийный, к старым соседям по Заксобранию добавляется и «Справедливая Россия». «Гражданской платформе» не хватило десятых процента, чтобы пройти по спискам, но, несмотря на это, сразу три одномандатника – Александр Битаров на втором округе, Евгений Бакуров на 11-м и Ольга Безродных на 16-м – получают кресла депутатов. Таким образом, партия сохраняет единственное для нее представительство в государственных органах власти, – добавил Павел Степанов. Специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев считает, что явка избирателей в 26,3% на выборах депутатов Законодательного собрания вполне объяснима. – Все ожидали, что явка будет ниже. Но благодаря федеральной повестке на избирательные участки пришли многие из тех, кто раньше не голосовал. Причем люди шли на голосование в течение всего дня. Было достаточно интересно наблюдать за этим, потому что по итогам выборов были разные мнения и впечатления, – говорит эксперт. Без сомнения, отмечает он, федеральная повестка повлияла не только на явку, но и на итоги голосования. «Единой России» в этом политическом сезоне пришлось не просто. Приняв на себя удар за проведение пенсионной реформы, она получила соответствующий результат. – Удар нужно уметь не только держать, но и нести ответственность за восприятие реформ нашим обществом. «Единая Россия» в силу многих факторов не получила большинства мандатов в парламенте, как это хотелось бы. Но это делает политику в нашем регионе интересной, многогранной. Ушло время лёгких решений, пришло время учиться достигать договоренности, – считает политконсультант. Поскольку Законодательное собрание теперь состоит из пяти партий, то политика региона должна начинать строиться по пути консолидации интересов. Иркутской области это давалось всегда достаточно сложно. В этой связи очень важным моментом является то, что консолидирующую роль в новом созыве Законодательного собрания может сыграть Сергей Сокол, который выдвигался по региональному списку кандидатов «Единой России». Он является системным игроком с большим опытом, может проводить консолидацию различных политических структур. Более того, Сергей Сокол – лицо, которое в силах эти консолидированные позиции согласовывать с федеральным центром и «заводить» в Иркутск различные федеральные программы, выстраивать взаимоотношения с федеральным центром. – Очень интересным будет процесс конфигурирования комитетов и комиссий в Законодательном собрании, которые будут включать в себя представителей различных фракций. Работа парламента должна стать более социально ориентированной, интересной. Хотя не обойдется и без конфликтов, – отмечает специалист по связям с общественностью. При этом он подчеркивает: многие розданные в рамках предвыборной кампании обещания оппозиции, в первую очередь КПРФ, которые касались федеральной повестки дня, носили популистский характер и реализованы скорее всего никогда не будут. – Федеральная повестка есть федеральная повестка, она оказала влияние на региональную политику, но повлиять на федеральную повестку никакой регион не может. При этом мы имеем все возможности выстроить в Заксобрании очень интересную и многогранную работу. Будем надеяться, что она в скором времени станет конструктивной и продуктивной. Очень важно, что в составе депутатов ЗС есть лица, которые могут эту работу синхронизировать с федеральным центром в рамках улучшения социально-экономического благополучия населения и экономического развития Иркутской области, – добавил Владислав Шиндяев. Политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин, напротив, считает, что явка по итогам выборов оказалась невысокая, но в целом соответствует тенденциям по стране. Тем более что Иркутская область всегда была из тех регионов, где голосуют не очень охотно. Однако по сравнению с выборами областного парламента пятилетней давности показатель все же чуть выше. По крайней мере, снижения нет. – До выборов президента Иркутск несколько выборов подряд голосовал оппозиционно, протестно, кандидаты от «Единой России» не пользовались высокой поддержкой. На выборах главы государства в марте 2018 года эта традиция прервалась: иркутяне поддержали Владимира Путина примерно на том же уровне, что и в среднем по стране, – отметил Юрий Пронин. На этих выборах прежний статус Иркутска восстановился: КПРФ не просто выиграла, она выиграла с подавляющим преимуществом перед партией власти. Два кандидата из пяти кандидатов по иркутским одномандатным округам – от КПРФ, ещё один – от «Гражданской Платформы», два – от «Единой России». – Партия власти не просто не получила 2/3 парламентских мандатов – квалифицированного большинства, – но даже простого большинства у нее не получилось. У «Единой России» менее 23 мандатов. У них равное с КПРФ количество депутатов по одномандатным округам, – рассуждает эксперт. В этой связи, когда однозначно доминирующей силы в Заксобрании не существует, есть два больших полюса, каждый из которых немного не добирает до большинства, очень большую роль начинают играть маленькие по количеству своих представителей партии. В зависимости от того, на чью сторону они перейдут, и будет определяться большинство. Их голоса будут очень важны, считает политолог. В любом случае, кардинальных решений, требующих 2/3 голосов (типа внесения изменений в Устав Иркутской области), вопреки той или иной партии не будет. Даже путем примыкания маленьких партий что к КПРФ, что к «Единой России» получается простое большинство, а не абсолютное. По словам Юрия Пронина, среди представителей «Единой России» есть и те, кто не очень резко настроен против КПРФ. Условно говоря, это прогубернаторские депутаты. По мнению эксперта, таковыми являются Антон Красноштанов, Кузьма Алдаров, Тимур Сагдеев. – Войны не будет. Возникает сложная мозаичная ситуация. По этому поводу могут быть разные оценки. Я считаю это большим плюсом. Хотя у нас в стране более модно, когда подавляющее большинство сосредоточено в одних руках, – добавил главный редактор «Байкальских вестей». Серьёзная борьба, считает он, ожидается за пост председателя Заксобрания. В сложившейся ситуации эта должность Сергею Соколу («Единая Россия»), как то приписывали ему, вовсе не гарантирована. Вполне возможно, что на это кресло претендует экс-председатель правительства Иркутской области Александр Битаров («Гражданская Платформа»). – Это был бы сильный ход. Если выдвинется кандидат от КПРФ, то это уже стенка на стенку. За Битарова при согласии руководства КПРФ коммунисты проголосуют. Не исключаю, что могут проголосовать и несколько представителей «Единой России», – говорит Юрий Пронин. Не менее загадочная ситуация складывается вокруг кандидатуры в Совет Федерации. Есть мнения, что нынешнему спикеру Заксобрания Сергею Брилке дорога в федеральный парламент была обещана за хороший результат «Единой России». Но назвать итоги выборов для партии хорошими трудно. – Что касается его конкурента Виталия Шубы (ныне сенатор Совета Федерации – прим. ред.), то он вообще не стал депутатом. Таким образом, создался какой-то вакуум. Мне кажется, что на это место может претендовать единоросс Александр Вепрев. Возможен даже размен: Битаров становится спикером Заксобрания, а Вепрев – сенатором. В отношении заместителей трудно сказать. Наверное, один будет от КПРФ, второй – от «Единой России». Думаю, это тоже будет «пакетное соглашение», а не «продавливание» арифметическим путем, – резюмировал Юрий Пронин. Профессор права, доктор юридических наук, экс-председатель Заксобрания Сергей Шишкин прогнозировал явку в 23-25%. По его словам, сейчас законодательство утроено так, что для доступа к выборам нужно прилагать усилия. Многие этого делать не хотят. В связи с этим актуальной становится тема администрирования выборов. – Избирательные комиссии говорят, что они создали предпосылки для того, чтобы люди пришли на выборы, но этого уже не достаточно. В былые времена роль мобилизатора играла КПСС. Она мобилизовывала не только партийных, но был и блок беспартийных. К этому подключались исполкомы. Сейчас таких мобилизаторов не осталось. Наверное, необходимо менять законодательство, открывая новые шлюзы для «ленивых» избирателей, – говорит профессор. Исход на иркутских одномандатных округах №№ 1,2 и 3 был прогнозируемым, считает он. А вот два остальных округа – №№ 4 и 5 – были проблемными. Эксперта удивил большой разрыв между Антоном Романовым (КПРФ, 8 тысяч 514 голосов) и Александром Ханхалаевым («Единая Россия», 5 тысяч 464 голосов), которые делили четвёртый округ. – Всё-таки в последние годы Антон Романов жил за пределами области, будучи депутатом Госдумы, никакими яркими вещами не выделялся, за исключением того, что последним освободил служебное жильё в Москве. А Ханхалаев присутствовал здесь, более того он руководит городским отделением «Единой России». Он же не просто рядовой партиец. Видимо, Романов был более мотивирован, нежели Ханхалаев, – рассуждает Сергей Шишкин. По его словам, ситуация на пятом округе оказалась борьбой Андрея Лабыгина («Единая Россия») с региональной исполнительной властью. – Я бы не сказал, что политтехнологи Виктора Кондрашова (КПРФ) показали серьёзную положительную динамику. Задолго до начала и в конце избирательной кампании он опережал Лабыгина на 7-8%. Деньги на кампанию «распилили», они не были направлены на неё саму. Но Андрей Лабыгин проиграл за счет антирейтинга. На это повлияли два фактора: конфликт с Владимиром Матиенко (экс-депутат Заксобрания – прим. ред.) и министерством здравоохранения, особенно по вопросу строительства тубдиспансера на Синюшиной горе. Эта тема не оказалась близка жителям округа, которые не проживают там, – говорит эксперт. Однако налет некоей скандальности все же остался. Единоросс проиграл региональному «государству», и таким образом, победил Виктор Кондрашов. – Это не была борьба двух личностей. Государство сильнее человека. Партия Андрею Лабыгину не сильно помогала, – считает Сергей Шишкин. В любом случае, убежден он, население Иркутской области осталось по итогам голосования в выигрыше. – Мы имеем дело с феноменом демонополизации власти одной партии. В этом смысле надо учиться продолжать жить не в двухпартийной, а многопартийной системе, поскольку в парламент прошли пять партий. Но все это происходит в рамках тренда, начало которому было положено в 2015 году в результате губернаторских выборов, – добавил профессор. Он обратил внимание: эта реальность влияет на будущее муниципальных выборов в регионе, в том числе в Иркутске. Стабильной коалиции в Заксобрании уже может не быть. «Справедливая Россия» вполне может примкнуть к КПРФ. – Насчёт «Гражданской Платформы» даже не сомневаюсь, Александр Битаров будет поддерживать губернатора. Да и сами единороссы не совсем однородны. Возможны подводные «договорняки», – отметил Сергей Шишкин. Кандидат политических наук Алексей Петров явки больше 30% и не ожидал. Она такая и должна быть, считает он. – Кампания могла быть интересней с точки зрения федеральной повестки дня, связанной с шумихой вокруг пенсионной реформы. У людей появилась возможность показать своё недовольство федеральной властью, прийти на выборы и проголосовать. Но они тут же зацепились за второе: никто не понимает, что такое Законодательное собрание, – отмечает эксперт. Помешал, по его словам, и фактор географического неудобства. – Неоднократно уже говорили, что день выборов надо переносит на октябрь. Сентябрь неудобен. В день выборов у нас была хорошая погода, кто-то отдыхал, кто-то копал картошку. Кроме того, свою роль сыграла плохая агитационная кампания. Телевизионные дебаты шли в неудобное время, их рейтинг был очень низким. Если мы не изменим своё отношение к выборам как к институту, то всё приведет к тому, что количество кандидатов и избирателей скоро сравняется, – добавил Алексей Петров. Элемент отторжения носят за собой и «грязные» политтехнологии: когда человек видит, что кругом все скупают голоса, то это отбивает всякое желание ходить на выборы. Что касается «поголовных» результатов голосования, то картина сложилась пёстрая и это радует эксперта. Ни КПРФ, ни «Единая Россия» не имеют «контрольного пакета акций». В связи с этим интересен момент: с кем «Справедливая Россия»? – Пришло время коалиций и, скорее всего, временных. Какие-то малые партии будут присоединяться к тем или иным в разных вопросах по-разному. Кроме того, надо понимать, что внутренний состав будущих депутатов, что у «Единой России», что у КПРФ – пёстрый, – считает кандидат политических наук. По его мнению, в составе партии власти есть люди, которые готовы поддержать губернатора Сергея Левченко. Среди них Нина Чекотова и Кузьма Алдаров. Более того, считает эксперт, многим единороссам было бы комфортней работать с главой региона. – Надеюсь, что это Законодательное собрание станет местом для дискуссий. Первой проверкой станет вопрос возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Думаю, он будет одним из ключевых на первой-второй сессии парламента. И после него очень многое определится, – говорит Алексей Петров. Потенциальным лидером Заксобрания вряд ли станет нынешний его руководитель, единоросс Сергей Брилка. – Идеальный вариант для «Единой России» – поблагодарить его и отправить на пенсию как не справившегося с задачами, которые перед ними стояли, – считает собеседник агентства. Одним из претендентов на кресло спикера может стать Сергей Сокол («Единая Россия»). Теоретически его могут поддержать даже коммунисты. Это будет некий реверанс, звоночек Кремлю: мол, она хоть и оппозиционная партия, но вменяема и готова сотрудничать во всех вопросах. – В условиях, когда две партии имеют равные доли влияния, идеальным вариантом было избрать спикером представителя другой политической силы, которая бы уравновешивала две предыдущие. На эту роль идеально подходит Александр Битаров, – добавил Алексей Петров. Выборы в Законодательное собрание Иркутской области оказались, без сомнения, сенсационными. Произошла практически полная смена элит Иркутской области, отмечает политический обозреватель Галина Солонина. В региональном парламенте смогли закрепиться только те представители старого традиционного регионального олигархата, которые идут по линии КПРФ. «Единая Россия» теперь представлена в основном новыми лицами. Смогли переизбраться на очередной срок только те политики-единороссы, позиции которых действительно непотопляемые и которые смогли опереться на своих избирателей. Это Кузьма Алдаров (Усть-Ордынский избирательный округ №22), Наталья Дикусарова (Тайшетско-Чунский округ №18), Тимур Сагдеев (Нижнеудиский и часть Братского районов, 12 округ), Нина Чекотова (Иркутский избирательный округ №1) и Николай Труфанов (северные территории Иркутской области, округ №21). Причем некоторые из них смогли победить, несмотря на то, что рейтинг самой «Единой России» оказался ниже, чем у КПРФ. – Смею предположить, что партия немного их утянула вниз, а многих их коллег – и вовсе утянула на дно, – рассуждает политический обозреватель. По партийному списку «Единой России» смогут пройти в новый состав Заксобрания представители первой тройки – Сергей Сокол, Сергей Брилка и Александр Вепрев, – а также представители региональных групп, которые смогли в своих округах обыграть на выборах КПРФ. Всего таких округов у партии власти шесть, пять из них будут обеспечены мандатами: вероятно, это региональные группы №№ 20 (Артём Лобков), 22 (Александр Якубовский), 15 (Александр Ведерников), 18 (Виктор Шпаков) и 21 (Ирина Синцова). Из этого состава только три представляют крупный бизнес, причем – государственный: советник генерального директора Ростеха Сергей Сокол, генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев и железнодорожник Виктор Шпаков. Таким образом, из крупных «частников» в «Единой России» осталась только Нина Чекотова. – Так что, по количеству богатых людей сейчас на первый план вышла, как ни странно, КПРФ: она проводит во власть клан агромагнатов Сумароковых, владельца нескольких предприятий в строительной сфере, сына губернатора Андрея Левченко и целую плеяду представителей торгового и девелоперского бизнеса – Евгения Сарсенбаева, Виктора Кондрашова и других, – отмечает эксперт. Следом за ней – «Гражданская платформа», которая будет представлена крупным лесоэкспортером из Братского района Евгением Бакуровым и иркутским местным строительным бонзой Александром Битаровым – завсегдатаем органов власти Иркутской области. – Он умудряется за время одного созыва побывать и депутатом Заксобрания, и заместителем губернатора, и простым гендиректором «Нового города». И так по кругу уже на протяжении 18 лет, – обращает внимание Галина Солонина. По всей видимости, считает она, федеральный центр сделает ставку на Сергея Сокола как на человека, который мог бы выступить консолидирующим лицом для сохранения вертикали власти. Высока вероятность, что именно его кандидатура будет предложена партией на должность председателя Законодательного собрания. Во-первых, он не участвовал в конфликте элит, который произошел в 2015 году в ходе, а особенно после губернаторской кампании, в результате которой к власти пришел коммунист Серей Левченко. Во-вторых, он представляет государственный бизнес, через который в регион могут прийти реальные инвестиции – ГК «Ростех». В-третьих, ещё будучи первым заместителем губернатора Иркутской области и врио губернатора в 2008-2009 годах, он отлично изучил ситуацию в регионе, а в ходе кампании 2018 года «перепроверил» свои знания, побывав во всех до единой территориях Иркутской области. – Скорее всего, ему удастся сформировать коалицию, в которую войдут представители всех политических сил – не только «Единой России», не только ЛДПР, выступающей в Иркутской области стратегическим партнёром «Единой России», но и «Гражданской Платформы», и конструктивно настроенной части КПРФ. Поскольку разделение власти – это единственное условие, позволяющее противостоять коррупции, и многие представители КПРФ, ещё вчера радовавшиеся своей победе на выборах, уже сегодня задумываются о том, не понизили ли они свой собственный депутатский статус, отдавая законодательную власть на волю исполнительной, чего от них может потребовать партийная дисциплина? – добавила Галина Солонина. Итоги выборов прокомментировал и сам Сергей Сокол. Он поздравил всех участников избирательного процесса с окончанием этого значимого во всех отношениях этапа в жизни региона. – Спасибо всем жителям области, которые пришли и выразили свою гражданскую позицию. Поверьте, ваше мнение, вне зависимости от политических предпочтений значимо для нас и будет учтено. Мы все прекрасно видели, что выборы прошли в открытой, а временами и достаточно жесткой конкуренции. Все избранные депутаты – это, безусловно, решительные люди, которые добились признания своих избирателей. Могу однозначно заявить, что Иркутская область получила тот парламент, который хотели жители региона, – отметил Сергей Сокол. Сегодня в Заксобрании есть самое широкое политическое представительство, которое в полной мере отражает настроение всех избирателей Иркутской области. Это крайне важно. Именно перед парламентом этого созыва стоят задачи огромной значимости, подчеркнул единоросс. – Именно нам уже в самое ближайшее время предстоит принять целый ряд решений, которые принципиально изменят вектор и скорость развития нашей области. Во-вторых, сегодня часто звучат вопросы, связанные с результатом партии. Мы все понимаем, что ей пришлось вести работу в очень непростых условиях. Хочу выразить личную благодарность тем депутатам, которые в ходе в кампании не испугались и не избегали связывать себя с партией, с теми необходимыми решениями, которые были приняты в последнее время нашей партией при поддержке президента страны. Отмечу, что такой подход разделяют и в центральном руководстве «Единой России», – отметил Сергей Сокол. Со своей стороны он подчеркнул, что фракция «Единой России» – это сплоченное сообщество единомышленников, которые уверенны в своих силах, и четко настроено на защиту интересов своих избирателей. Фракция прошлого созыва сделала немало в этом отношении. За последние годы принято большое количество региональных законов, которые были самым непосредственным образом направлены на повышение жизненного уровня наших земляков. Именно этот вектор останется магистральным и для фракции этого созыва. – Кроме того, я не сомневаюсь в том, что нам удастся наладить конструктивное сотрудничество с представителями других фракций. Мы прекрасно знаем наших коллег и уверены в их позитивном настрое на совместную работу. Не сомневаюсь, что мы сможем найти общий язык в любых сложных ситуациях, потому что сегодня все наши коллеги прекрасно понимают, что только в диалоге возможно достижение решений, которые принесут пользу нашим избирателям, – добавил Сергей Сокол. Он уверен, что этот состав Законодательного собрания приложит все усилия, чтобы реализовать те запросы и надежды, которые возлагали на кандидатов всех партий жители нашего региона. – Хочу обратиться к избранным депутатам областного парламента. Коллеги, уже совсем скоро мы должны прийти на работу с пониманием того, что перед нами пять лет очень тяжелой и сложной работы, которая, может быть, на первый взгляд кажется неблагодарной. Но, мы не должны складывать руки и обязаны целенаправленно делать свое дело. Мы должны понимать, что являемся частью одной большой команды, вместе с президентом страны, правительством, парламентом делаем одно большое общее дело: делаем нашу Иркутскую область, а значит и всю Россию, сильнее, – говорит Сергей Сокол. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр битаров

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