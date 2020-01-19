Врио губернатора Игорь Кобзев провел первую большую пресс-конференцию с журналистами и редакторами СМИ Иркутской области

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Подробный отчет о первом месяце своей работы на посту врио губернатора Иркутской области представил Игорь Кобзев 17 января. Прежде всего он рассказал о себе и отчитался перед иркутскими и областными СМИ о том, что сделано для жителей территорий, переживших прошлым летом мощное наводнение. В частности, он сообщил, что хотел бы в Иркутской области реализовать проект по обеспечению детской безопасности: - Мы сформируем областную целевую программу в 2021 году, где раздел о детской безопасности будет приоритетным. Говоря о самом важном выводе, который он для себя сделал, анализируя послание президента Федеральному Собранию, Игорь Кобзев акцентировал, что это – необходимость диалога власти и граждан. «К сожалению, в Иркутской области, поймите меня правильно, я такого диалога не увидел – в пострадавших районах, прежде всего, его не было. Там, где социально-экономическое развитие идет, некоторые вопросы политизированы». В послании Кобзев видит системный программный документ: - И уже в ближайшее время на заседание регправительства вынесем этот вопрос, чтобы подготовить так называемый стратегический план по реализации послания президента на территории Иркутской области, в том числе, связанный с социальными выплатами, которые должны быть произведены уже с января этого года. В связи с этим в действующем бюджете мы будем пересматривать некоторые статьи – в том числе с учетом той задачи, которую поставил президент по поддержке детей и семьи. Самое главное, что я для себя вижу – стратегически надо консолидировать все наши усилия, чтобы граждане через вас, через СМИ, в том числе, доносили те проблемы, которые есть. А мне, как человеку военному, неоднократно участвовавшему в ЧС, оперативно реагировать на эти жалобы и предложения. Стараюсь и много вопросов изучаю, и понимаю, что завтра все не произойдет. Все соображения я изложу в своем обращении о ситуации в Иркутской области, запланированном на 15 марта. Готов до этого времени выслушать все ваши предложения, которые учту в рамках стратегических и тактических задач на ближайшую перспективу. Игорь Кобзев рассказал также о первых днях работы в Иркутской области – буквально сразу после назначения врио он посетил затопленные территории: - Шоком для меня было то, что в пункте временного размещения (а временное – это до трех месяцев) я увидел 52 жителя, которые не могут реализовать свои нарушенные права. Там, конечно, у каждого – индивидуальная история, но в целом понимание этого вопроса – как барометр, как критерий оценки в том, как проблема решается. И мы для себя уже поставили задачу, что до 1 февраля этот вопрос решим. Сейчас в этом пункте осталось менее 20 человек. По этому ПВР мы закроем вопрос и больше не будем к этому возвращаться. Я попросил все муниципалитеты, если у них что-то подобное еще осталось, решать эти вопросы в первую очередь. Тулун, Нижнеудинск, Куйтунский район Игорь Кобзев уже посетил и отметил, что имеет "понимание выхода из этой непростой ситуации". - Что мы на сегодня видим как проблемы, требующие решения, - акцентировал Игорь Кобзев. - Первое: к сожалению, когда была объявлена зона ЧС, она не охватила всех пострадавших граждан. Идет разделение по улицам: одна часть улицы получила государственную поддержку, другая – нет. Не буду комментировать действия прежнего руководства – это его решение было выделить такие зоны. Выход следующий: до 1 октября 2020 года мы должны завершить проблему переселения граждан, получивших жилищные сертификаты, чтобы они проживали уже в хороших условиях. На сегодняшний день порядка 1,5 тысячи свидетельств находятся на руках у наших граждан и они решают, как могут реализовать свое право на приобретение жилья. Два вопроса я тут увидел. Первый – это отсутствие строительства жилья, которое позволило увеличить цену за квадратный метр покупаемого жилья, в том числе и вторичного. Это неправильно, несправедливо. Не буду дальше комментировать, но понимаю, что этот процесс – системный. Выдаешь сертификат – строй жилье. 21 января мы встречаемся с Союзом строителей [Иркутской области, - прим.ред]. Я пригласил все подрядные организации – кто имеет дело с этим направлением строительства. Готов и вас туда пригласить. У нас будет откровенный разговор, в рамках которого я уже буду решать – если строители Иркутской области не готовы участвовать в строительстве жилых домов для пострадавших граждан, значит будут привлечены другие строители, не из Иркутской области. Движение есть, но оно слабое. За шесть месяцев, к сожалению, ни один жилой дом не сдан. Да, есть какие-то потуги… четыре дома при семи тысячах пострадавших, которые должны были реализовать сертификаты. Это очень мало. Сроки мы скорректировали, понимание у тех строителей, которые зашли на объекты, есть. Вижу дефицит в том числе строительных программ и проблемы с организацией, хотя мы все финансовые взаимоотношения урегулировали. Второе, если брать по жилью, - это информационно безликая деятельность муниципалитетов. То есть, гражданам пострадавших территорий никто не разъяснял, не рассказывал, что может быть сделано на собственно территориях муниципалитета. Было упущено время и граждане, к сожалению, реализовали свои сертификаты в том числе на территории других регионов, и на рынке вторичного жилья. Это – не по-государственному. Что мы будем делать дальше? Мы утвердим генеральные планы. Первые публичные слушания генпланов по Тулуну и Нижнеудинску мы провели. В результате все будет разграничено – определено, где будет жилье, где будет территория опережающего социально-экономического развития, производственные площадки, где будут дороги и т.д. Понимание уже есть. Первый шаг уже сделан. Мы определили, что, по крайней мере, с учетом мнения граждан и того, что мы отправили наши проекты в ДОМ.РФ, который является федеральным регулятором комфортности жилья – эти два момента мы состыкуем и до 1 марта генплан у нас будет. Второе, что я увидел из проблем – это низкий уровень строительства социально значимых объектов, в том числе и в пострадавших территориях. Федеральные деньги были даны для того, чтобы это все реализовать. Мы провели индивидуально с каждой подрядной организацией работу, в том числе отработали требования, которые мы им предъявили. Определили повторно сроки: 15 апреля, 9 мая и День строителя (с учетом объема строительных работ). В этом году мы должны все объекты, которые попали в зону затопления, восстановить до вышеназванных сроков. Это то, что касается восстановления социально значимых объектов. Если взять площадку Нижнеудинска – она для меня так же важна. Я уже несколько раз посетил этот город, мы встретились с руководством муниципалитета, и видим, что это два параллельных документа, где тоже должен быть свой генплан. Проблема сейчас в том, что защитная дамба пока не построена и многие жители, получив сертификаты, остаются на проживание в угрожаемой зоне. Генплан четко определит, где можно проживать, а где нельзя. Кроме того, как рассказал врио, сейчас регправительство заключает договоры с подрядными организациями, которые будут разбирать непригодные для жизни строения и вывозить строительный мусор на полигон. - Будем предлагать участки в безопасных зонах, - сообщил Игорь Кобзев. - Участки, находящиеся в личной собственности граждан, в зонах опасных будем выкупать по кадастровой стоимости, путем мены или (если гражданин имеет социальное право) земельный участок будет предоставляться бесплатно. В генеральном плане эти участки определены – их больше тысячи. Понимание этого вопроса есть. Что касается социального направления в работе с корпорациями – понимание есть с Роснефтью по строительству школы на 1300 мест. Есть пониманием по восстановлению районной больницы в Тулуне. На днях встречаемся со Сбербанком – обязательно этот вопрос проговорим еще раз. Мы выступили с инициативой для тех пострадавших граждан из социально защищенных категорий, которые имеют кредиты, полного их погашения. Мы проведем полный анализ ситуации по этой категории и будем договариваться, чтобы их кредиты были прощены Сбербанком. Надеюсь, и ВТБ и другие банки, выдававшие кредиты этим категориям, тоже это сделают. Относительно проектных решений по дамбам. Я встречался с руководством Росгидромета и Росводресурсов. Мы договорились, что до 1 мая 2020 года мы устанавливаем всю систему наблюдения сети Росгидромет, которая, к сожалению, и в период паводка пострадала, и в целом ранее не было принципиального подхода в рамках прогнозирования и предупреждения сезонных рисков. Это немаловажно – по крайней мере, пока мы все дамбы не восстановим и не определим все зоны возможного затопления. Система предупреждения будет работать. Даже если снова произойдет наводнение, из зоны затопления население будет отселяться в том числе в принудительном порядке. Критерий оценки действий всех властей, всех госструктур – это человеческая жизнь. К сожалению, в прошлом году мы 26 человек потеряли. Это недопустимо, в том числе и для власти. Еще из того, что мы планируем в помощь пострадавшим. До 1 февраля этого года я подпишу указ – 13,5 тысяч владельцев земельных участков получат по 10 тысяч рублей материальной помощи. Общая сумма на это – 135 млн рублей. Кроме того, для граждан, которые не попали в зону ЧС, но чьи домовладения тоже оказались поврежденными из-за грунтовых вод, комиссиями совместно с муниципалитетами проводим обследование этих домовладений (где граждане изъявили желание и где проживание невозможно). По Тулуну – это порядка 2,5 тысяч домовладений (и уже эта работа начата). И если где-то будет принято решение, что проживание там невозможно, правительство готовит областную целевую программу по переселению из аварийного жилья этой категории граждан. Это дополнительные ресурсы. Понимание федерального центра по этому поводу есть. Финансирование находится в федеральной целевой программе. На следующей неделе в Иркутской области будет работать представитель Фонда ЖКХ. Более подробно решения в рамках этой работы, в том числе, и кадрового по областному иркутскому фонду ЖКХ, будет принято к 1 февраля. Нельзя на беде зарабатывать. Это не патриотично и не по-человечески. Можно много эпитетов подобрать. Но оценку этому руководителю дам в ближайшее время, - подчеркнул Игорь Кобзев, высказав критическое замечание по поводу руководства областного фонда ЖКХ. В Иркутской области также начинается подготовка к грядущему пожаро- и паводкоопасному периоду. В ближайших планах – снизить захламленность территорий строительным мусором, который также является потенциальным источником распространения огня. - Бригады по разбору домов, непригодных для жилья, в зонах затопления работают. Также у нас работает руководство Рослесхоза. Работает комплексно – по лесовосстановлению и всему, что связано с предупреждением пожаров в летний период. Работа будет насыщенной и если у кого-то из журналистов есть желание этот процесс посмотреть – это можно будет сделать. Распоряжение пресс-службе области сделать этот процесс публичным я уже дал, - сообщил Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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