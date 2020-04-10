Иркутск, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию 9 апреля. Им стал председатель общественного совета при министерстве экономического развития Иркутской области Антон Егерев. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе Иркутска.

Известно, что Антон Егерев является членом Общественной палаты Иркутской области и возглавляет «Учебный центр «Регион». Он окончил лечебный факультет Иркутского государственного медицинского университета, обучался в клинической ординатуре на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии, получил второе высшее образование в Российской правовой академии Минюста РФ, прошел специализацию в Московском государственном институте международных отношений, обучался в аспирантуре Иркутского государственного института путей сообщения на кафедре «Финансы и антикризисное управление». Являлся председателем Молодежного правительства Иркутской области, член межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Иркутской области при губернаторе Иркутской области, помощник депутата Законодательного собрания Иркутской области. Член совета по развитию профессиональных квалификаций при губернаторе Иркутской области.

Напомним, первым документы в конкурсную комиссию подал депутат думы Иркутска Виталий Матвийчук. Заявку он принес вечером 7 апреля.