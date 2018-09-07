Явка на выборах Заксобрания Иркутской области к шести вечера достигла 22 процентов

Иркутская область, 9.09.18 (ИА "Телеинформ"), - На выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на 18:00 проголосовали 22,39% (418 027 избирателей). Об этом сообщает Облизбирком.

Самая высокая явка на это отчетное время была в Баяндаевском (49%), Боханском (47%) районах, самая низкая активность избирателей в Бодайбинском районе (13,4%). В Иркутске на участки пришли более 18% избирателей, в Ангарском городском округе – 22%, в Братске – 18%.

На выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году явка на 18:00 составила 21,4%.