Законопроект о сити-менеджере для Иркутска принят в окончательном чтении

Иркутск, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Во втором чтении на сессии Заксобрания 18 сентября принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ).

Проектом закона предложено изменить способ избрания главы Иркутска, установив, что он избирается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Как пояснил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении областного парламента Виктор Побойкин, со времени принятия законопроекта в первом чтении к нему не поступило ни одной поправки. Между тем, на сессии ряд депутатов высказался против принятия этого закона. Лариса Егорова заявила, что «Иркутску нужен мэр, а не сити-менеджер», коллегу поддержали представители фракции КПРФ Антон Романов и Сергей Бренюк.

– Не пристало нам каждый сезон или через несколько месяцев менять эти законы. Мы все время обманываем население. В прошлый раз мы его обманули, население не знало про выборы из числа депутатов думы. Сегодня население знало об этом, и опять мы теперь обманываем и этих депутатов, и население. Нам надо остановиться в конце концов. Законодательное собрание – это не цирк. Этими законами мы вызываем у иркутян агрессию, – выступил против законопроекта депутат Александр Битаров.

По мнению председателя Законодательного собрания Сергея Сокола, самым оптимальным решением был законопроект, внесенный ранее депутатом-единороссом Виталием Перетолчиным. В нем предлагалось предоставить каждому муниципальному образованию самостоятельно установить способ избрания главы из трех, определенных федеральным законодательством.

– Такой подход был бы наиболее объективным, потому что каждое муниципальное образование имеет свои особенности, – отметил спикер областного парламента. Однако этотзаконопроект не нашел поддержки на сессии Законодательного собрания в апреле 2019 года.

Между тем, при голосовании законопроект был принят большинством голосов. За него проголосовали 26 депутатов, против 10, один воздержался и четверо не голосовали. Законопроект вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Напомним, сейчас мэр Иркутска избирается из депутатского состава самими депутатами. Законопроект, внесённый в Заксобрание, предусматривает, что главу муниципального образования будут выбирать опять же депутаты, но из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией, в состав которой входят как народные избранники, так и представители губернатора. При этом и численный состав, и порядок работы комиссии определяет сама дума. Как говорят разработчики законопроекта, такой подход позволяет расширить число кандидатов на роль градоначальника. При этом требования к претендентам также разработает сама дума.