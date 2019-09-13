Законопроект об изменении механизма избрания мэра Иркутска вынесли на сессию Заксобрания

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект, предусматривающий изменение процедуры избрания мэра Иркутска, без единой поправки вынесли на сессию Заксобрания, которую проведут 18 сентября. Документ должен пройти второе и окончательное чтение. Решение было принято 13 сентября на заседании комитета о государственном строительстве и местном самоуправлении.

За законопроект выступили четыре депутата, против – три. Среди них и председатель комитета единоросс Виктор Побойкин. По его мнению, мэром в Иркутске может быть только человек, избранный всенародным голосованием. Только такой механизм определения градоначальника отражает интересны населения, считает парламентарий.

За прямые выборы высказался и депутат от КПРФ Антон Романов, заявивший о том, что намерен и дальше добиваться их возвращения. Парламентарий также предложил снять вопрос с предстоящей сессии и перенести на следующую. Он напомнил, что на осень документ отложили, «чтобы посмотреть, как проголосуют иркутяне на выборах в думу». Теперь, считает Антон Романов, необходимо подождать того момента, когда все избранные депутаты примут решение о принятии или непринятии мандата. Речь, в первую очередь, идёт о мэре Иркутска Дмитрии Бердникове, избранном по округу №16.

Напомним, сейчас мэр Иркутска избирается из депутатского состава самими депутатами. Законопроект, внесённый в Заксобрание, предусматривает, что главу муниципального образования будут выбирать опять же депутаты, но из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией, в состав которой входят как народные избранники, так и представители губернатора. При этом и численный состав, и порядок работы комиссии определяет сама дума. Как говорят разработчики законопроекта, такой подход позволяет расширить число кандидатов на роль градоначальника. При этом требования к претендентам также разработает сама дума.

Как пояснили представители правового управления Заксобрания, при таком механизме избранный градоначальник также будет нести представительские функции, то есть защищать интересы муниципального образования на любом уровне. Институт сити-менеджера же предполагает, что назначается только глава администрации, который занимается фактически организационными вопросами.

– Такого двоевластия в Иркутске не будет, – заявил Антон Романов.