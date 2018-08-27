Заксобранию Приангарья порекомендовали принять в первом чтении законопроект о прямых выборах мэра

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - ЗС Приангарья рекомендовано в первом чтении принять законопроект, предполагающий введение в Иркутске только прямых выборов мэра. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областного парламента 28 августа.

Законопроект «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» внес губернатор региона Сергей Левченко. Как пояснил представитель губернатора в ЗС Роман Буянов, его разработка связана с выполнением требований Конституционного суда РФ. Он особо подчеркнул, что законопроект, подготовленный взамен закона 2014 года и корректирующий всю систему местных выборов в регионе, не предполагает исключений, в том числе для Иркутска. Роман Буянов отметил, что это - «принципиальная позиция губернатора».

Комитет рекомендовал Заксобранию третьего созыва принять его в первом чтении, а затем доработать с учетом замечаний регионального управления Минюста.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативой о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступали обком КПРФ и экс-депутат Госдумы Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но и она оказалась неудачной.