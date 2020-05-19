Заксобрание Приангарья приняло закон, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области одобрило закон, разрешающий самовыдвиженцам принимать участие в выборах губернатора региона.

Документ был рассмотрен 20 мая на сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Напомним, документом предлагается установить, что кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории Иркутской области. Количество представляемых подписей может превышать эту норму не более чем на 10 процентов. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата количества подписей. Кроме того, законопроектом устанавливается порядок сбора подписей, порядок заверения подписных листов, а также порядок проверки достоверности данных, содержащихся в них.

Члены фракции КПРФ сочли закон требующим доработки – их не устроил установленный муниципальный фильтр. Коммунисты потребовали его снизить или отменить вовсе. Они убеждены, что выполнить условие в 0,5% можно только при наличии финансовых и административных ресурсов, что ограничивает права потенциальных участников выборов.

Однако по итогам голосования документ принят в первом и окончательном чтении.

Напомним, губернаторские выборы в Иркутской области должны состояться 13 сентября 2020 года.