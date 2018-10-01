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02.10.2018

Заксобрание утвредило кандидатуру нового прокурора Иркутской области

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области утвердило на пост прокурора региона Александра Воронина. Такое решение принято на внеочередной сессии областного парламента 2 октября.

Как сообщил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин, Александра Воронова на пост прокурора Иркутской области выдвинул генпрокурор России Юрий Чайка. До этого момента он десять лет был первым заместителем прокурора региона Игоря Мельникова.

Иван Семчишин сообщил, что самого Игоря Мельникова планируется поставить во главе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, поскольку её действующий руководитель подал заявление об отставке. Замгенпрокурора также рассказал, что кандидатуру Александра Воронова накануне согласовали с губернатором региона Сергеем Левченко.

Сам претендент на пост главы областной прокуратуры рассказал, что в качестве приоритетов в своей будущей работе видит решение вопросов экологии и лесопользования. Также он заявил о намерении привести деятельность регионального бизнеса в рамки требований федерального законодательства, сделав её прозрачной. По его мнению, это повысит инвестиционную привлекательность Иркутской области.

Кандидатуру Александра Воронина в ходе тайного голосования поддержали 32 депутата, один был против, трое воздержались.

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