|Политика
|04.12.2019
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Замглавы Минстроя Иркутской области Евгений Липатов уволен со своего поста
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Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом со ссылкой на министра Светлану Свиркину сообщает ТАСС.
В суд с требованием уволить Евгения Липатова обращалась прокуратура, которая выявила допущенные им нарушения требований законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе – несоблюдение запрета на совмещение госслужбы с предпринимательской деятельностью, представление недостоверных и неполных сведений о доходах.
– Евгений Липатов освобождён от должности заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и уволен с государственной гражданской службы в соответствии с распоряжением министерства, – сообщила Светалана Свиркина. При этом она отметила, что информация о причинах освобождения от должности является конфиденциальной.
Министерство пыталось оспорить решение суда об увольнении Евгения Липатова, однако, апелляционная инстанция в начале ноября 2019 года поддержала позицию прокуратуры.
В декабре 2018 года в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгению Липатову было вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, по мнению прокуратуры, чиновника должны были уволить, поэтому ведомство обратилось в суд.
Евгений Липатов стал заместителем министра дорожного хозяйства региона в 2015 году, до этого он возглавлял дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.