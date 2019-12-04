Замглавы Минстроя Иркутской области Евгений Липатов уволен со своего поста

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом со ссылкой на министра Светлану Свиркину сообщает ТАСС.

В суд с требованием уволить Евгения Липатова обращалась прокуратура, которая выявила допущенные им нарушения требований законодательства о противодействии коррупции и государственной гражданской службе – несоблюдение запрета на совмещение госслужбы с предпринимательской деятельностью, представление недостоверных и неполных сведений о доходах.

– Евгений Липатов освобождён от должности заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и уволен с государственной гражданской службы в соответствии с распоряжением министерства, – сообщила Светалана Свиркина. При этом она отметила, что информация о причинах освобождения от должности является конфиденциальной.

Министерство пыталось оспорить решение суда об увольнении Евгения Липатова, однако, апелляционная инстанция в начале ноября 2019 года поддержала позицию прокуратуры.

В декабре 2018 года в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства распоряжением министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгению Липатову было вынесено предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, по мнению прокуратуры, чиновника должны были уволить, поэтому ведомство обратилось в суд.

Евгений Липатов стал заместителем министра дорожного хозяйства региона в 2015 году, до этого он возглавлял дирекцию по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области.