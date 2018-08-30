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31.08.2018

Зампред думы Иркутска Александр Ханхалаев может занять место Иосифа Кобзона в Госдуме

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Место депутата Госдумы России Иосифа Кобзона, который скончался 30 августа, может занять зампред думы Иркутска Александр Ханхалаев. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Это произойдёт, если от мандата откажется представитель Забайкальского края Виктор Святецкий, который был четвёртым в списке региональной группы №4 партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2016 году.

Напомним,  региональная группа №4 объединяла Бурятию, Забайкальский край, Иркутскую область. Её возглавлял известный певец Иосиф Кобзон. Вторым был Николай Николаев, который также избрался в Госдуму. За ним следовал представитель Бурятии Николай Будуев, ему достался мандат председателя правительства России Дмитрия Медведева, поскольку по итогам голосования партия «Единая Россия» заняла первое место по Бурятии. Виктор Святецкий был четвёртым в списке, пятым – Александр Ханхалаев, за ним следовала вице-спикер ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова.

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