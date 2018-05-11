Запасемся попкорном: эксперты оценили предвыборные настроения в Иркутской области

Иркутская область, 12.05.18 (ИА "Телеинформ"), - До официального старта кампании по выборам Законодательного собрания Иркутской области остались считанные недели. Однако негласная борьба за электорат ведется как минимум уже с начала текущего года. Кто-то считает, что битва будет ожесточенной, кто-то наоборот утверждает, что выборы уже никому не интересны. В пользу последней позиции, на первый взгляд, играет тот факт, что срок подачи заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» перенесли на более позднюю дату. Что это - затишье перед бурей или реально угасший интерес к кампании? Об этом и многом другом размышляют эксперты Телеинформа. Специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев считает, что все битвы между кандидатами произойдут, в основном, в полях. Что касается громких медийных скандалов, глобальной кампании с точки зрения массированного бомбардирования избирателей агитационными материалами, то этого, скорей всего, нам ждать не придется. Причин тому две. Во-первых, эту кампанию характеризует недостаток свободных денег у большинства кандидатов. В связи с чем во многих штабах жесткая экономия финансов. И попытка заменить деньги стратегическими договоренностями. Во-вторых, усталость от выборов. - Если охарактеризовать ситуацию на осень и конец прошлого года, то у многих политических представителей была очень активная позиция. Все изменилось уже к концу года. А начало 2018 года и вовсе внесло свои коррективы. Многие думали, что кампания по президентским выборам актуализирует политическую ситуацию в Иркутской области, но на сегодняшний день мы видим общую усталость от выборов. Плюс на это накладывается экономический кризис. У многих людей, которые еще осенью собирались на выборы, уже просто нет ни энергии, ни желания, ни ресурсов. Все утихло. Никому выборы особо не интересны, - считает политконсультант. Никакой активности не наблюдается и при подготовке к предварительному голосованию в «Единой России». Пришлось даже переносить срок для подачи заявок. - Ажиотажа нет. Кампания идет ни шатко ни валко. Пока кандидаты «обозначаются» на своих территориях, активно договариваются и «идут в народ». При этом можно уже определиться с некоторыми тенденциями. В силу общей экономической ситуации в регионе, в силу того, что у людей нет живых денег, которые можно инвестировать в выборы, ведется именно активная «полевая» работа на местах. Идет работа с общественными организациями, лидерами мнений, руководителями муниципалитетов, местными депутатами - отмечает Владислав Шиндяев. Но уже сейчас, считает он, однозначно можно констатировать, что громкой агитационной кампании не будет. В условиях жесткого дефицита ресурсов она будет очень скандальной. Но все скандалы будут локальные и особо выноситься на региональный уровень не будут. Большая публичная война требует больших средств. На большинстве округов есть безусловные фавориты. На нескольких округах наблюдается серьезная интрига, которая сохранится не только на праймериз, но и на основных выборах. Есть условно освободившиеся округа, на которых ожидается ожесточенная битва. Но, опять же, назвать эту битву столкновением лоб в лоб титанов пока нельзя. Совершенно противоположного мнения придерживается (впрочем, как и другие) политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин, считая, что битва в предстоящую кампанию будет жаркой. Наверняка, отмечает эксперт, во главе списка единороссов будет стоять Сергей Брилка – председатель Законодательного собрания и секретарь регионального отделения партии. - Не исключено, что в числе лидеров списка будет мэр Иркутска Дмитрий Бердников и мэр Братска Сергей Серебренников. Скорей всего, это будет список из трех человек, остальное - региональные группы, соответствующие одномандатным округам. Очень интересно, как в этом плане будут «разведены» политики в Усть-Ордынском Бурятском округе, потому что там ожидается очень много конкурентов. И это при наличии всего лишь одного одномандатного округа. Возможно, список от округа возглавит заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров. А по одномандатному округу будет баллотироваться другой человек. Может быть, им станет Алексей Дмитриев – брат Владимира Дмитриева, или нынешний депутат Аполлон Иванов, - говорит главный редактор. Острая конкуренция прогнозируется в крупных городах, в том числе и в Братске. Действующие депутаты Александр Дубровин («Единая Россия») и Георгий Любенков (ЛДПР), наверняка, будут снова баллотироваться, считает политолог. Первому при этом надо пройти через фильтр праймериз. Будут и другие кандидаты. Так, о своем намерении участвовать в выборах заявил Олимпийский чемпион Александр Зубков. Еще один потенциальный кандидат - депутат городской думы Сергей Коноплев (от «Иркутскэнерго» по линии «Единой России»). Ожидается много кандидатов и от КПРФ. Высокая конкуренция также возможна в Ангарске. Нынешний депутат ЗС Виктор Шопен вряд ли будет вновь претендовать на депутатское кресло, считает Юрий Пронин. Видимо, снова о своем желании занять парламентское кресло заявит Олег Тюменев. На восьмом округе (часть Ангарска и Шелеховского района) тоже ожидается жесткая конкуренция с участием нескольких видных претендентов. От «Единой России», возможно, это будет Алексей Тенигин, который возглавляет районное отделение партии. В иркутском округе № 1 снова свою кандидатуру будет выдвигать действующий депутат ЗС Нина Чекотова. Во втором округе ясности пока нет, но с очень большой вероятностью будет баллотироваться экс-председатель регионального правительства Александр Битаров. Его шансы на победу практически безусловны, считает политолог. При том он будет самовыдвиженцем. - Непонятно, где будет баллотироваться нынешний депутат Эдуард Дикунов. Вряд ли от «Гражданской платформы», - размышляет Юрий Пронин. На округе № 3 с очень высокими шансами не только на выдвижение, но и на победу от партии власти фигурирует Антон Красноштанов. Весьма интересная ситуация складывается в округе № 4, который еще не так давно в региональном парламенте представлял Владимир Матиенко, досрочно сложивший полномочия депутата. - Там Георгий Кузьмин по линии «Иркутскэнерго» и заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев. От партии власти из них будет кто-то один. От КПРФ я не исключаю, что будет экс-депутат Госдумы Антон Романов. Он хоть и подрастерял свою популярность, но, тем не менее, является серьезным кандидатом, - говорит главный редактор газеты «Байкальские вести». Пятый округ – если ничего не изменится – готовит нам битву титанов, считает Юрий Пронин. Впору запасаться попкорном, ведь этот округ представляет вице-спикер Заксобрания Андрей Лабыгин («Единая Россия»). Судя по всему, «пятерку» облюбовал и заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов. Выдвигаться он будет, скорей всего, от КПРФ. - Но шансы Кондрашова я оцениваю выше. По крайней мере, сейчас. И это очень серьезно должно мотивировать Лабыгина, у которого цель - не только переизбраться, но и выше. Ожидается очень острая борьба. Я не исключаю варианта, при котором в Законодательном собрании оказываются и Битаров, и Кондрашов, и при некоторых обстоятельствах – и мэр Бердников. Это будет супер-состав следующего созыва, - отмечает Юрий Пронин. Пока еще, считает он, не исключено участие в этих выборах и бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко в качестве самовыдвиженца. Надо признать, что его шансы на победу велики, замечает эксперт. А баллотироваться он может от своего родного черемховского округа. К слову, там ему покровительствует и мэр Черемхово Вадим Семёнов. - Поэтому если в Заксобрании окажется еще и Ерощенко, то это будет просто сгусток политических тяжеловесов. А если еще и Брилка попадет в парламент, то это будет очень интересно. Почти у всех есть амбиции стать председателем Законодательного собрания - за исключением, возможно, Битарова, - считает эксперт. КПРФ, по его словам, постарается расширить свое представительство в региональном парламенте до 10 человек. Однозначно на мандат будет вновь претендовать действующий депутат Павел Сумароков. Его шансы на победу высоки. Еще одна интрига заключается в том, возглавит ли губернатор Иркутской области Сергей Левченко список кандидатов от КПРФ. - С одной стороны, губернатору было бы лучше занять отдаленную позицию, не фигурировать в списке. С другой – он остается первым секретарем обкома КПРФ. И с этой точки зрения он должен быть впереди верхом на коне. И к нему появятся вопросы, если он будет отсиживаться в кустах. По крайней мере, у его сопартийцев. В любом случае, свой мандат он не возьмет, - резюмировал Юрий Пронин. Председатель «Клуба публичной политики» Павел Степанов отмечает, что подготовка к предварительному голосованию «Единой России» почти в самом разгаре, и сейчас уже обрисовывается картина вероятных кандидатур от партии власти. - Появляются такие интересные лица как младший Франтенко (первый заместитель генерального директора АО «Белореченское», внук генерального директора предприятия Степан Франтенко – прим. ред.), Олимпийский чемпион Александр Зубков, руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Зубун. Но расклад по спарринг-партнерам для «Единой России» понятен еще не везде. Так, вероятнее всего, нас ждет «жаркая» кампания на пятом округе, где могут сойтись Андрей Лабыгин и Виктор Кондрашов. Если Степану Франтенко удастся одержать победу на праймериз, то он сразится с усольским политическим тяжеловесом Павлом Сумароковым, - говорит Павел Степанов. По его словам, уже можно назвать скандальным Шелеховский округ, где еще не началась гонка, а «черные» материалы льются рекой. Там конкурировать будут Алексей Тенигин и Александр Белов. - По одному из одномандатных округов коммунисты планируют выдвинуть сына губернатора Андрея Левченко, но такое решение требует серьезной проработки. Учитывая наш прогноз на жару - как погодную, так и избирательную - штабы кандидатов постараются использовать весь технологический арсенал: работа благотворительных фондов, общественных приемных, прямая и косвенная агитация. Не забудут кандидаты и про СМИ, в том числе и печатные, которые чаще всего являются проводниками «черных» технологий. В этой кампании популярность набирает, на мой взгляд, один из самых интересных и эффективных технологических ходов – проектный подход. Им пользуется Руслан Ким (экс-руководитель комитета экономики администрации Иркутска – прим. ред.) со своим движением «Наш дом». Также популярна и востребована будет работа в социальных сетях, но пока потенциальные кандидаты пользуются данным инструментом достаточно хаотично, - считает председатель «Клуба публичной политики». По мнению генерального директора коммуникационного агентства ACTOR (Москва) Дмитрия Еловского, в первую очередь нужно понимать, что выборы в Законодательное собрание начинают новый политический цикл в регионе. Они фактически являются стартом для подготовки выборов губернатора в 2020 году. Именно по итогам кампании в Заксобрание станет понятен расклад сил в элитах перед решающей схваткой за губернаторское кресло. Сейчас просматривается ряд групп, участвующих в выборах. Первая - губернаторская команда. Ее плюсы - высокая мотивированность (все прекрасно понимают, что их будущее зависит от главы региона) и контроль бюджета (а значит, и части мэров как бюджетополучателей). Ее слабые стороны - отсутствие поддержки федерального центра и невозможность прямо опереться на «Единую Россию». - Есть разные предположения, сколько намерены провести депутатов в рамках «губернаторского пула»: от 10 до 20. Основная цель - поставить под контроль Заксобрание и избрать своего спикера, - считает эксперт. Вторая группа - депутаты Заксобрания от «Единой России» во главе с секретарем регионального отделения партии Сергеем Брилкой. Их сильная сторона - бренд, поддержка федерального центра, лояльность мэров-единороссов. Но эта группа разобщена, а главная ее слабость - отсутствие достаточной финансовой базы. Сколько кандидатов может составить группа - пока не очень ясно (и сможет ли группа вообще составиться). Следующая крупная группа - представители структур «Русала» и EN+. Это топ-менеджеры «Иркутскэнерго» и заводов «Русала». Они идут мощным фронтом, есть информация о примерно восьми кандидатах. Основная проблема для группы «Русала», отмечает Дмитрий Еловский, - санкции против Олега Дерипаски. - По неофициальной информации, компания сократила финансирование благотворительных проектов и избирательных кампаний. Если энергетиков это почти не коснулось - у них свои бюджеты, - то вот топ-менеджеры русаловских заводов вполне могут оказаться без бюджетов на кампанию. Те, что решат все же ввязаться в гонку, скорее всего, деньги найдут, но их возможности сильно ослабнут, - говорит генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR. Четвертая группа, само наличие которой пока под большим вопросом, - это соратники бывшего губернатора Сергея Ерощенко. На самом деле, кроме самого Ерощенко нет понимания, кто в эту группу входит, но информация о том, что это могут быть пять-шесть депутатов, постоянно циркулирует (отметим, настойчивые слухи относительно участия Сергея Ерощенко в выборах в Госдуму тоже имели место, однако, в итоге не подтвердились, - прим.ред.). Предполагаемая цель, считает Еловский, - вернуть Сергея Ерощенко в большую региональную политику и взять реванш за поражение на губернаторских выборах. Слабое место группы - репутация побежденного у Сергея Владимировича и тот факт, что федеральный центр именно на него возложил всю ответственность за провал на выборах главы региона в 2015 году. Ему сложно будет восстановить свое реноме, считает эксперт (к слову, против этого мнения говорит недавнее событие, наделавшее много шума в команде действующего губернатора - речь об избрании Сергея Ерощенко председателем Попечительского совета ИГУ, - прим.ред.). Следующая группа - люди Александра Битарова. Предполагается, что могут провести до трех депутатов Заксобрания, включая самого Александра Семеновича. Скорее всего, его цель - создание достаточного представительства в ЗС для защиты бизнеса и участия в региональной политике. - Пока незаметна позиция мэров крупных городов - Иркутска, Братска, Ангарска. Такое ощущение, что они заняли позицию «ко мне и так придут договариваться» и смотрят, кто из кандидатов достоин их поддержки, - рассуждает Дмитрий Еловский. По его мнению, свои кандидаты будут у всех четырех депутатов Госдумы от Иркутской области по одномандатным округам. Все остальные группы либо слишком мелки, чтобы серьезно повлиять на общий расклад, либо это отдельные депутаты. - Самый главный вывод из всей это конфигурации - не видно ни одной силы, способной провести в региональный парламент 25-30 депутатов, чтобы уверенно заявить права на позиции спикера, вице-спикеров и председателей комитетов. Если расклад по группам сохранится (а это маловероятно, так как кампания обещает быть жестко конкурентной, и мы вполне можем увидеть массу сюрпризов), то при формировании ЗС им придется вступать в сложные коалиции друг с другом. В этой ситуации даже голос одного депутата может оказаться решающим, - заявляет генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR. Для региона в целом, считает он, такая ситуация, скорее, положительна: чем выше конкуренция на выборах, тем больше выигрывают избиратели. Чем сложнее будет устроено Заксобрание, чем больше в нем будет сдержек и противовесов, тем более качественно депутатам придется работать с избирателями. Политический обозреватель Галина Солонина отмечает, что сейчас речь идет о формировании двух «больших списков» в Законодательное собрание: один – «Единой России», второй – губернатора Сергея Левченко. Причем именно так – Левченко, а не КПРФ, поскольку там будут не только коммунисты и беспартийные. По имеющейся информации, кое-кого из своих людей окружение губернатора намерено провести от «Единой России». В список кандидатов «Единой России», скорее всего, войдут многие из действующих депутатов Законодательного собрания. Руководитель регионального отделения партии, председатель Заксобрания Сергей Брилка, скорее всего, доволен нынешним составом облпарламента – и профессионализмом депутатов, и их взаимоотношениями. - Ситуация весь этот непростой период, несмотря на избрание губернатором коммуниста Левченко, в Заксобрании была полностью управляемой. Губернатор не смог одержать ни одной победы в законодательных баталиях: Брилка и его коллеги смогли продавить все законопроекты и программы, рекомендованные федеральными органами «Единой России» - о продлении закона о региональном материнском капитале, о программе ЕР «Большая перемена» (строительство школ) и другие решения, являющиеся «визитными карточками» партии власти. Кроме того, они реализовали ряд инициатив, предложенных мэрами-единороссами, против которых яро выступал губернатор (о перераспределении «упрощенки» в местные бюджеты, об увеличении финансирования из областного бюджета школьного питания для детей из социально незащищенных семей). И, по большому счету, именно депутаты Заксобрания (за исключением разве что членов фракции КПРФ) являются командой Сергея Брилки, - отмечает Галина Солонина. Список Левченко, по ее словам, будет включать, скорее всего, представителей основных кланов: Левченко (повторит заход в Заксобрание сын губернатора Андрей Левченко), Сумароковых (Илья Алексеевич и Павел Ильич и сейчас являются депутатами Заксобрания - членами фракции КПРФ), а также Битаровых (ходят слухи о том, что будут баллотироваться сам Александр Битаров и кто-то из его семьи – дочь или зять). Но окружение губернатора намерено добиться смены депутатов по каждому округу, кроме тех, которые представляют коммунисты или спонсоры Левченко, дававшие ему деньги на избирательную кампанию в 2015 году. - Известно, что окружение губернатора сейчас активно ведет переговоры с бизнесменами, ресурсозависимыми от правительства Иркутской области, чтобы сподвигнуть их на праймериз «Единой России». В частности, давление оказывается на нескольких миллиардеров - представителей лесного бизнеса, которым требуются новые договоры на получение лесосырьевой базы. По всей видимости, они оплатят не только свои избирательные кампании, но и станут спонсорами КПРФ, - говорит эксперт. На этих выборах, по мнению политического обозревателя, может повториться ситуация 2016 года, когда у КПРФ действовал единый консолидированный штаб, а у кандидатов «Единой России» - разрозненные. Окружение губернатора будет действовать по старым лекалам: появятся многочисленные тиражи газеты «Байкальские вести» с разоблачительными материалами против Сергея Брилки и его команды, будет активная грязная кампания в социальных сетях. Цель – сформировать устойчивый негативный образ «Единой России» и ее руководства. А позитивный образ КПРФ обеспечит пиар губернатора, осуществляемый за счет СМИ, работающих по контрактам с региональным правительством. - Новые инструменты, которые будут применяться на этих выборах, - анонимные телеграм-каналы. Уже создано несколько таких ресурсов, и они активно распространяют «инсайдерскую» информацию. Вполне можно ожидать, что в борьбе компроматов появятся сенсации о коррупционных делах в окружении Сергея Левченко. Уже ведется следствие по злоупотреблению в Дорожной службе Иркутской области. Потенциально коррупциогенные темы - Корпорация развития Иркутской области, всевозможные фонды, под которые правительство Иркутской области вывело из КРИО средства и имущество, международный аэропорт Иркутск и др., - добавила Галина Солонина. Подводя черту под мнениями экспертов, стоит отметить, что буквально в пятницу над региональным полем будущей политической брани пролетел "черный лебедь" - стало известно, что на праймериз ЕР намерен заявиться Сергей Сокол, ставленник "Ростеха", человек, хорошо известный в Приангарье - в 2008-2009 году он был первым заместителем губернатора Игоря Есиповского, и после его гибели возглавил регион в статусе врио. Шансы на назначение губернатором Иркутской области у него были высокие, однако железнодорожное лобби сработало эффективнее и область возглавил Дмитрий Мезенцев. Таким образом, появление в игре такого тяжеловеса, как Сергей Сокол, неизбежно повлияет на расклад сил на выборах в Заксобрание Иркутской области. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владислав шиндяев

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