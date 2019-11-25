Завершен прием документов от кандидатов на досрочных выборах мэра Нижнеудинского района

Нижнеудинский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием документов на регистрацию от кандидатов на досрочных выборах мэра Нижнеудинского района завершился 24 ноября. Голосование пройдет 22 декабря.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, из ранее заявленных 10 кандидатов двое – Александр Лебедев и Станислав Умпелев – не представили подписные листы и выбыли из предвыборной борьбы. Для определения дальнейших участников избирательной гонки комиссии предстоит проверить представленные подписные листы и иные документы кандидатов, после чего будут приняты решения о регистрации кандидатов или отказе в ней.

Напомним, необходимость в проведении досрочных выборов возникла в связи с тем, что мэр района Сергей Худоногов 13 июля этого года подал в отставку. Ранее СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Сергея Худоногова по результатам проведенной доследственной проверки, основанием которой стал видеоролик, размещённый в интернете. На кадрах было запечатлено, что мэр организовал устранение последствий паводка на территории своего дома с помощью муниципальной техники.