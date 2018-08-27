Август продолжает радовать иркутян летним теплом

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +11,+13°, днём +27,+29°. По Иркутской области, по данным УГМС, 28 августа ожидается переменная облачность, ночью местами в западных районах, днем местами по области небольшие и умеренные дожди, грозы, утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, с переходом днем в западных, северо-западных районах на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +10,+15°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днём +25,+30°, местами +18,+23°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: