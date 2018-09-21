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21.09.2018

Иркутянам обещают ясные выходные

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-2°, днём +14,+16°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 22 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, утром при прояснении туман, ветер северо-западный с переходом в западных и днем в южных районах на юго-восточный 5-10 м/с. Температура  ночью -2,+3°, местами до -7°, днем +13,+18°, местами +7,+12°.

По области 23 сентября ожидается  переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь,  ветер юго-восточный,  юго-западный  5-10 м/с.  Температура   ночью  -1,+4°, местами   -2,-7°, днем +14,+19°, местами +8,+13°.

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