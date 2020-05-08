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08.05.2020

Майские праздники в Иркутске будут дождливыми

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный  7-12 м/с,  температура ночью +2,+4°, днём +11,+13°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 9 мая будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега,  ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -2,+3°, при прояснении -2,-7°, днём +11,+16°, местами  +5,+10°.

В воскресенье, 10 мая, также ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных и верхнеленских районах  небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер ночью юго-западный, западный 4-9 м/с, в западных и северо-западных районах местами порывы до 14 м/с, днем западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.  Температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, днем +14,+19°, при увеличении облачности +3,+8°, местами в западных районах до +24°.

В понедельник, 11 мая, УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие дожди, в северных районах с мокрым снегом, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, Температура ночью  +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днем +18,+23°, местами +11,+16°, в северных районах +10,+15°, местами до +5°.

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Майские праздники в Иркутске будут дождливыми08 Мая 2020, 17.57
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2020-05-08-09-24-40
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2020-05-08-01-55-04
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2020-05-06-07-18-15
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом01 Мая 2020, 14.50
2020-05-01-06-51-39
Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
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2020-05-08-03-41-50
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Бодайбо, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Четверо подростков из Бодайбо устроили сплав на льдине по реке Витим. Сообщение от очевидцев поступило на пульт пожарной охраны около 16 часов.
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2020-05-07-17-44-38
Усть-Илимск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске рабочего частной фирмы придавило бревнами. На инженера по охране труда и технике безопасности завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Злоумышленники под видом медиков скорой помощи ограбили бизнесмена, одного поймали в Москве, второго – в Иркутске07 Мая 2020, 17.02
2020-05-07-09-27-28
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В ГУФСИН Приангарья опровергли сведения об умершем в Воронеже заключенном из ИК-1507 Мая 2020, 17.08
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области опровергли информацию о смерти в одной из больниц Воронежа заключенного из ангарской ИК-15. Несколько изданий, ссылаясь на правозащитника Павла Глущенко, написали, что у мужчины был компрессионный перелом позвоночника, который он получил в ходе бунта в колонии 10 апреля.
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2020-05-07-08-24-03
Тулунский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Котик Тулунского района полицейские задержали мотоциклиста, который сбил 16-летнего пешехода и скрылся с места аварии.
В Иркутске две фирмы подделали документы, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядчиков07 Мая 2020, 12.04
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