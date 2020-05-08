Майские праздники в Иркутске будут дождливыми

Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +11,+13°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 9 мая будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -2,+3°, при прояснении -2,-7°, днём +11,+16°, местами +5,+10°.

В воскресенье, 10 мая, также ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных и верхнеленских районах небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер ночью юго-западный, западный 4-9 м/с, в западных и северо-западных районах местами порывы до 14 м/с, днем западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, днем +14,+19°, при увеличении облачности +3,+8°, местами в западных районах до +24°.

В понедельник, 11 мая, УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие дожди, в северных районах с мокрым снегом, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днем +18,+23°, местами +11,+16°, в северных районах +10,+15°, местами до +5°.