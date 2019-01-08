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08.01.2019

На 8 января по Иркутской области МЧС передает "штормовое предупреждение"

Иркутская область, 8.01.19 (ИА "Телеинформ"), - По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 января в западных, северных и верхнеленских районах Иркутской области ожидается усиление ветра, снег, слабые метели, поземки, снежный накат.

Гидрометеорологи прогнозируют усиление юго-восточного, юго-западного ветра с порывами до 18 метров в секунду, небольшой и умеренный снег в ряде районов, в связи с чем - метели и снежный накат на дорогах региона.

ГУ МЧС по Иркутской области напоминает, что при сильном ветре возможны плановые отключения электроэнергии во избежание коротких замыканий в результате перехлеста проводов.

При снежном накате трассы следует быть осторожным водителям автотранспорта. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Если получено предупреждение о метели, не следует оставлять открытыми окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Надо убрать с балконов и подоконников незакрепленные вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Телефон пожарно-спасательной службы "101".

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