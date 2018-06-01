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01.06.2018

На День города иркутянам обещают грозу

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 июня ожидается ночью облачно, дождь, днём переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +6,+8°, днём +19,+21°.

По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +1°, в западных районах в пониженных формах рельефа 0,-3°, заморозки, днём +19,+24°, при облачной погоде +9,+14°.

В воскресенье, 3 июня, ожидается переменная облачность, местами ночью небольшие и умеренные, днём небольшие дожди, ветер северо-западный  с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +1°, днём +24,+29°, местами +15,+20°.

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