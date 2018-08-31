На первые выходные сентября в Приангарье обещают дожди и грозы

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер ночью переменный до 5 м/с, днём северо-западный 4-9 м/с, температура ночью +9,+11°, днём +23,+25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 1 сентября – переменная облачность, местаминебольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-восточный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днём +22,+27°, при облачной погоде +15,+20°.

В воскресенье, 2 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер северной четверти 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +20,+25°, местами +11,+16°.