На Рождество в Иркутске обещают -10,-12°

Иркутск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 января ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер западный 4-9 м/с с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью -23,-25°, днем -10,-12°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 7 января – переменная облачность, местами ночью небольшой, днем небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах порывы до 17 м/с, поземки, в южных районах днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -20,-25°, в пониженных формах рельефа -30,-35°, днем -8,-13°, местами -18,-23°, в верхнеленских районах ночью -32,-37°, местами до -30°, днем -21,-26°, местами до -19°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: