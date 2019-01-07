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07.01.2019

На Рождество в Иркутске обещают -10,-12°

Иркутск, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 января ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер западный 4-9 м/с с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью -23,-25°, днем -10,-12°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 7 января – переменная облачность, местами ночью небольшой, днем небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных и северных районах порывы до 17 м/с, поземки, в южных районах днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -20,-25°, в пониженных формах рельефа -30,-35°, днем -8,-13°, местами -18,-23°, в верхнеленских районах ночью -32,-37°, местами до -30°, днем -21,-26°, местами до -19°.

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